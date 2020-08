I dischi fondamentali del rock: "Song Of Innocence" di David Axelrod

Nel 1968 David Axelrod ha trentacinque anni, è il produttore residente in casa Capitol e può sfoggiare un curriculum di tutto rispetto grazie ai lavori con Lou Rawls e con il suo grande amico Cannonball Adderley. L’anno precedente aveva fatto parlare di sé con la MASS IN F MINOR, connubio di psichedelia e religione formalmente attribuito agli Electric Prunes ma in realtà frutto della sua eretica visionarietà. Per l’esordio in proprio ha quindi mano libera da parte dell’etichetta e ne approfitta convocando i migliori musicisti di studio sulla piazza di Los Angeles, come Earl Palmer alla batteria e Carol Kaye al basso.

Ispirato dall’opera letteraria e pittorica di William Blake, SONG OF INNOCENCE è un ribollente caleidoscopio nel quale si intrecciano chitarre, fiati e archi, jazz, ritmica funky e psichedelia, idealismo hippie, caos urbano e simbolismo romantico. Nei brani si possono già ravvisare tracce di blaxploitation a venire, e non a caso questo e i successivi album del musicista saranno una miniera di potenziali campionamenti per la cultura hip hop di venticinque anni dopo. In testa al fan club un certo DJ Shadow, che con Axelrod finirà anche per collaborare.

