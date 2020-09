I dischi fondamentali del rock: "Urban Hymns" dei Verve

Pochi ma ruggenti gli anni vissuti dai Verve (no, le rimpatriate non contano): appena sei fra i primi singoli per i quali la stampa britannica immediatamente impazziva, ma senza convincere più di tanto il pubblico della loro bontà, e lo scioglimento, all’indomani di un tour americano volto a promuovere oltreatlantico proprio quest’album, il loro terzo, che in Gran Bretagna era andato al primo posto in classifica e aveva inoltre fruttato tre Top 10 (un numero 2, un uno, un 7) nella graduatoria dei singoli.

Lacerata dai contrasti fra il cantante Richard Ashcroft e il chitarrista Nick McCabe, la compagine del Lancashire si congedava all’apice della sua parabola sia artistica che commerciale: il momento migliore per salutare, ma ditelo alla Virgin, che si perdeva dei campioni di vendite in Europa nel preciso istante in cui stavano per divenire campioni di vendite ovunque.

Resta un catalogo smilzo ma entrato in percentuale rilevante nella categoria dei sempreverdi, capace di coniugare alla perfezione nei suoi episodi più classici – "The Drugs Don’t Work", una "Bitter Sweet Symphony" adattata su "The Last Time" dei Rolling Stones – gusto per la melodia insidiosa e attitudine psichedelica.

