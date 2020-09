I dischi fondamentali del rock: "My Life In The Bush Of Ghosts" di Brian Eno e David Byrne

Nel 1977, freschi di incisione del debutto a 33 giri, i Talking Heads si recano per la prima volta in tour in Gran Bretagna, spalla dei Ramones. In una data solitaria in un club londinese va a vederli Brian Eno. Si piacciono. Nasce il sodalizio che frutterà la trilogia MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD/FEAR OF MUSIC/REMAIN IN LIGHT, con l’ex Roxy Music non solo produttore ma vero e proprio quinto membro della compagine. Con già in mente le idee meravigliose che diverranno REMAIN IN LIGHT, Eno e Byrne pongono mano a una collaborazione solistica paritaria.

Sebbene contenente registrazioni in buona parte antecedenti al quarto Talking Heads, MY LIFE IN THE BUSH OF GHOSTS vedrà la luce cinque mesi dopo. Motivo del ritardo? Problemi legali dovuti al mancato permesso di utilizzare una delle tante voci “trovate” che come fantasmi un antico maniero popolano questo disco. In anticipo sui tempi anche in questo, MY LIFE IN THE BUSH OF GHOSTS, fenomenale intreccio di ritmi tenuti insieme da melodie etniche provenienti da ogni dove, ponte con le sue manipolazioni di nastri fra Cage e Stockhausen da un lato, l’hip hop in divenire dall’altro. Sintesi e ipotesi di futuro. Geniale.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.

TRACKLIST

01. America Is Waiting - 2006 Digital Remaster (03:38)

02. Mea Culpa - 2006 Digital Remaster (04:57)

03. Regiment - 2006 Digital Remaster (04:11)

04. Help Me Somebody - 2006 Digital Remaster (04:17)

05. The Jezebel Spirit - 2006 Digital Remaster (04:56)

06. Very Very Hungry - 2006 Digital Remaster (03:21)

07. Moonlight In Glory - 2006 Digital Remaster (04:30)

08. The Carrier - 2006 Digital Remaster (04:19)

09. A Secret Life - 2006 Digital Remaster (02:31)

10. Come With Us - 2006 Digital Remaster (02:42)

11. Mountain Of Needles - 2006 Digital Remaster (02:39)

12. Pitch To Voltage (02:38)

13. Two Against Three (01:55)

14. Vocal Out-Takes (00:36)

15. New Feet (02:26)

16. Defiant (03:41)

17. Number 8 Mix - 2006 Digital Remaster (03:30)

18. Solo Guitar With Tin Foil (03:00)