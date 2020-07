I dischi fondamentali del rock: "Pacific ocean blue" di Dennis Wilson

Sulla copertina del suo unico disco, nonché prima e molto probabilmente migliore produzione solistica di uno dei Beach Boys al di fuori della casa madre, Dennis Wilson sembra molto più vecchio dei trentadue anni che aveva all’epoca. Così come sembrano poco in sintonia con il personaggio – il più selvatico e bon vivant dei fratelli Wilson – la densa patina di malinconia che avvolge quasi tutto l’album, la maturità sorprendente degli arrangiamenti, la stupefacente eleganza di alcune progressioni melodiche e armoniche.

Furono in molti a essere spiazzati dall’altissimo livello di queste ballate “oceaniche” innervate di soul, funk e gospel. Forse tra quelli che si stupirono della riuscita di PACIFIC OCEAN BLUE ci fu persino il suo autore, talento del tutto istintivo e completamente focalizzato sull’attimo presente. La bellezza nascosta di quest’album – nient’affatto immediato e beachboysiano – sta proprio in questo suo essere frutto di incoscienza, dell’intenzione di voler cogliere il momento di ispirazione mettendo a nudo la propria vulnerabilità. Per poi riprendere la tavola da surf, correre in spiaggia e tornare da quelle onde tra le quali pochi anni dopo Dennis Wilson si perderà per sempre.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.