I dischi fondamentali del rock: "One nation under a groove" dei Funkadelic

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.

ONE NATION UNDER A GROOVE è un’apoteosi di lisergica ballabilità. Da lì a poco George Clinton intraprenderà una carriera solistica che, prima di arrendersi a un dignitoso declino, lo vedrà pasticciare splendidamente con la electro rafforzando – inconsapevole – la sua posizione di nume tutelare fra i massimamente venerati dell’hip hop.

Affiancati dal 1970 e per un decennio tondo (i musicisti sono in realtà gli stessi) ai Parliament, più classicamente black, i Funkadelic si ispirano inizialmente a Jimi Hendrix come a James Brown, ai Grateful Dead come a Sly Stone, agli MC5 e a Sun Ra. Con il trascorrere del tempo, acquistano (se possibile) in groove restando psichedelici in spirito e non solo, potendo contare su strumentisti straordinari come i chitarristi Eddie Hazel e Gary Shider, il bassista Bootsy Collins, il tastierista Bernie Worrell, i fiatisti Fred Wesley e Maceo Parker.

Personalità straripante come una discografia che conta titoli a decine, George Clinton approda dal doo wop praticato nell’adolescenza (singolo d’esordio datato 1958!) a un soul che si stranisce sempre più man mano che ci si inoltra negli anni ’60, abbandonando lo smoking per gli stracci variopinti della psichedelia.

