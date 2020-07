I dischi fondamentali del rock: "Tracy Chapman" di Tracy Chapman

Timida ventiquattrenne nera dell’Ohio, Tracy Chapman centrava al primo colpo un capolavoro venduto in milioni di copie, dovendoci poi fare i conti per il resto di una carriera certo apprezzabile benché meno convincente a livello di scrittura e forza comunicativa. Merito di un demo che scopriva un’ugola alla Joan Armatrading e una penna degna della giovane Joni Mitchell e merito dell’aver ipnotizzato, con sole voce e chitarra, uno stadio di Wembley gremito in occasione del “Mandela Day”. Merito inoltre del trovarsi al posto giusto nel momento giusto, ovvero nell’America reazionaria di Reagan e Bush padre cui Tracy si oppose con un felice rinnovamento del folk di protesta, affidandosi ai contenuti in un’epoca in cui l’immagine era tutto.

Spiegato chiaramente l’intento nell’innodica apertura "Talkin’ ’Bout A Revolution", punta l’indice contro l’indifferenza ("Behind The Wall": un a cappella da brividi) e la recessione economica ("Fast Car", "Mountains O’ Things") senza tralasciare il valore dei rapporti umani, tratteggiati con emozione nella dolceamara "Baby Can I Hold You" e nei chiaroscuri di "For My Lover". Classici che, sposando politico e personale, si ritagliano un posto nel cuore, alla maniera lieve però risoluta di Billy Bragg.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.