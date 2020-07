I dischi fondamentali del rock: "Wild wood" di Paul Weller

Dopo avere sciolto i Jam troppo presto e gli Style Council troppo tardi, Paul Weller siaffaccia sui ’90 senza un contratto discografico e stiamo parlando del musicista più idolatrato dalla gioventù britannica sul lungo percorso fra i Beatles e gli Smiths.

Eppure il decennio sarà di resurrezione e gloria. Si comincia nel 1991 con uno spumeggiante singolo autoprodotto, "Into Tomorrow", e si prosegue l’anno dopo con l’omonimo debutto da solista, in cui Weller non accantona del tutto il passato ma soprattutto cerca e trova un dolce stil novo che insieme lo riposiziona in una tradizione Britpop che ha avuto nei Kinks gli esponenti principali e lo apre a influenze di rock all’Americana.

Nel 1993 WILD WOOD aggiusta il tiro. Rifinisce, fra mischioni di folk, rock e soul dagli occhi azzurri alla Traffic e ballate in scia al Neil Young acustico. Stabiliva un canone, resterà insuperato.

