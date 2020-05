L'album fantasma dei Buzzcocks

di redazione Vinyl

I Buzzcocks, dopo lo scioglimento del 1981, si riuniscono a fine 1990 nella formazione Shelley/Diggle/ Garvey/Joyce.

Fra il 21 novembre di quell’anno e il 24 aprile dell’anno seguente occupano i Drone Studios di Manchester dove incidono una manciata di demo e alcuni brani per un ipotetico nuovo album, con l’aiuto – alla console – di Paul Roberts (appena entrato negli Stranglers, per la cronaca).

Evidentemente quasi 10 anni senza suonare insieme hanno lasciato della ruggine sul meccanismo della band, infatti tutto il materiale registrato viene accantonato, adducendo come motivo che la produzione non è adeguata.

In realtà, a distanza di quasi 30 anni, questo materiale è ampiamente rivalutabile – anche se non all’altezza dei dischi anni Settanta.

