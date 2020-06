Perfume Genius al quinto disco è più accessibile e pop

Questo quinto disco di Mike Hadreas, noto artisticamente con il moniker Perfume Genius, dimostra quanto il musicista originario di Seattle (ma ora di casa a Los Angeles) sia capace di intraprendere percorsi artistici senza farsi condizionare da confini rigidi, ma forte di un'ampia visione e creatività. Se nei precedenti dischi aveva composto e “performato” (perdonate il termine, ma in questo caso è particolarmente calzante) strazianti canzoni sull'essere giovane e gay e sopravvivere alla dipendenze e agli abusi, tra intimismo e isteria, anche nelle tinte musicali tra art rock e elettronica minimale, questo “Set My Heart on Fire Immediatly” prosegue la linea intrapresa nel precedente “No shape”, verso un avvicinamento ad atmosfere più pop e accessibili , dando ormai per assodata la sua queerness come dato assodato per un approccio più riflessivo e stratificato, dove c'è spazio anche per la passione più pura.

Questa volta l'ispirazione e punto di partenza musicale è quella del grande canzoniere americano anni 50 – da Elvis Presley a roy orbison – con un suono più uniforme e meno esplosivo, grazie anche alla produzione di Blake Mills, che aveva già lavorato con Alabama Shaking e Birttany Howards, tra gli altri. La prima traccia “Whole life” è il manifesto di questo cambiamento con un tappeto di archi e piano particolarmente elegante e pulito. “Describer” è invece diviso a metà, una prima parte dominata da una chitarra rabbiosa e una seconda quieta caratterizzata da un ambient spettrale. “On the floor” invece rischia di diventare un classico indie pop che sembra uscita dalla penna di Devonté Hynes quando ancora si faceva chiamare Lightspeed Champion.Da segnalare anche un gruppo di notevoli musicisti comer Jim Keltner, Pino Palladino e Matt Chamberlin.

Non tutto però procede sugli stessi giri. Nella seconda parte del disco canzoni come "Just a Touch", "One More Try" e "Borrowed Light" rappresentano momenti più tranquilli e sembrano quasi uscire da un disco dei Talk Talk, mentre tracce come “Jason” o “Your body changes everything” hanno una prospettiva pop, ma mancano di un vero e proprio hook per potersi definire tali.

“Set My Heart on Fire Immediatly” è un disco che soddisferà pienamente i fans dei precedenti lavori di Perfume Genius per il livello di evoluzione raggiunto dall'artista, mentre tutti gli altri, pur apprezzando le doti interpretative e canore di Hadreas, rimarranno spiazzati dalla varietà e dall'assenza di uno stile caratterizzante. Comunque sia, Perfume Genius è un artista destinato a durare.