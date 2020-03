L'esordio di Giulia Molino dopo 'Amici'

"Va tutto bene" è l'album d'esordio di Giulia Molino, lanciata da Amici 2020. L'album prende il titolo dall'omonima canzone presentata nelle varie puntate del talent show condotto da Maria De Filippi e contiene altri sei brani tra tradizione e contemporaneità. Da un lato c'è la ragazza che si diverte a rappare sulle note delle hit che piacciono ai ragazzi della sua generazione (la cantante ha 21 anni), dall'altro c'è l'interprete che riscopre i grandi classici della tradizione (napoletana - perché Giulia è originaria di Scafati, in provincia di Salerno - ma non solo).



Giulia Molino sa essere l'una e l'altra cosa: rabbiosa e grintosa quando, mischiando sonorità urban e hip hop, in "Nietzsche" racconta l'adolescenza passata a lottare contro l'anoressia; toccante quando in ballate come "Solo questo mi è rimasto" racconta la fine di una relazione.