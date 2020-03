La nuova vita di Junior Cally dopo Sanremo e senza la maschera

"Ricercato? No grazie". Il titolo del repackaging del suo ultimo disco, uscito alla fine del 2019, rappresenta per Junior Cally un motto perfetto per raccontare chi è: via la maschera, che ha indossato per anni senza svelare la sua identità, il rapper romano ha deciso finalmente di metterci la faccia. Scegliendo di smetterla di vivere da "ricercato": "No grazie", non gli interessa più. L'ultima volta che l'ha indossata è stata lo scorso 6 gennaio, quando ha partecipato in diretta alla puntata speciale del quiz "I soliti ignoti" che ha visto Amadeus presentare al pubblico televisivo i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020. Un modo per attirare l'attenzione? Forse. E c'è riuscito. In molti si sono chiesti chi fosse Junior Cally, tra i meno conosciuti del cast del Festival, andando ad ascoltare le sue vecchie canzoni. Indignandosi, come noto, considerando certi suoi pezzi violenti e sessisti.

Quelli che hanno preceduto il Festival sono stati per Antonio Signore - questo il vero nome del rapper, classe 1991 - giorni difficili: la sua partecipazione al Festival ha anche rischiato di saltare. Alla fine Amadeus ha confermato che Junior Cally avrebbe calcato il palco dell'Ariston. In gara, come era stato deciso. E così è stato. Ha fatto ascoltare al pubblico la sua "No grazie", prodotta da Mer & Kremont, un pezzo un po' hip hop, un po' rock e con versi che l'hanno visto prendersela con tutto l’arco politico a destra a sinistra: "Spero si capisca / che odio il razzista / che pensa al Paese / ma è meglio il mojito / e pure il liberista di centro sinistra / che perde partite / e rifonda il partito".

"No grazie" finisce ora in questo repack di "Ricercato". Oltre alle tracce già contenute nell'edizione originale del disco, ci sono anche gli inediti "Balla come", "Lasciare la macchina in mezzo alla strada" e "House". Tre pezzi diversi tra loro, che però si inseriscono bene all'interno del progetto, raccontando tre diverse sfaccettature di Junior Cally.

"Balla come" è prodotta come "No grazie" da Merk & Kremont ed è un anti-tormentone estivo travolgente, con un beat trascinante che sembra uscito dal dancefloor di un club di New York (il modello sembra essere "Estate dimmerda" di Salmo), "Lasciare la macchina in mezzo alla strada" è una ballata urban prodotta da Michele Canova, mentre "House" è un pezzo rap hardcore nello stile di Junior Cally prodotto da Jeremy Buxton, nel quale il rapper racconta i cambiamenti di quest'ultimo anno e di come si possa conciliare il successo senza dimenticare le proprie origini.