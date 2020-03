Torna disponibile un gioiello nascosto della discografia di Springsteen

Negli ultimi anni, Springsteen ha aperto gli archivi: un'uscita al mese per un live storico, più la ripubblicazione intera su YouTube di concerti e film prima disponibili solo su DVD, a cui si aggiungono le uscite regolari. Stare dietro è difficile, se non sie fan puri e duri e/o collezionisti. In questo spazio vi raccontiamo solo le uscite grosse e quelle interessante, e questa è una di quelle. Si tratta solo di un EP, originariamente distribuito nel 2007 come regalo a chi faceva una donazione alla Public Broadcasting Service americano. Ma era introvabile, ed è stato finalmente reso disponibile sulle piattaforme digitali assieme alla pubblicazione in vinile dell'album a cui fu collegato, "Live in Dublin", culmine del periodo folk con la Seeger Sessions Band.

La peculiarità è che nel "Live in Dublin" regolare c'erano soprattutto standard e rivisitazioni, pochi brani originali di Bruce riletti. Qua invece ce ne sono cinque, che canzoni. A partire da "Bobby Jean" (uno delle canzoni più belle dell'intera discografia di Springsteen, possiamo dirlo) e "For you": qua sono rilette in una versione che di folk ha poco, e ha invece molto del Dylan periodo "Blonde on blonde". Soprattutto "Bobby Jean" acquisisce un suono e un andamento alla "I want you" (pure coverizzata ad inizio carriera da Bruce, in pochi concerti del '74 e '75) che la rendono davvero memorabile. La versione di "My city of ruins" usa la sezione fiati della Seeger Sessions Band in maniera altrettanto memorabile.

Insomma, poco meno di 30 minuti di musica, ma di quella davvero da non perdere, per fan e ascoltatori di Springsteen,

TRACKLIST

Bobby Jean"

"The Ghost of Tom Joad"

"Johnny 99"

"For You"

"My City of Ruins"