“Il Fantadisco dei Me contro Te”, da YouTube alla discografia, pensando ai bambini

“Quello che vogliamo fare oggi è creare intrattenimento per i più piccoli a 360°, in tutte le piattaforme, in tutti i modi e con tutti i mezzi. Quindi la musica è uno di questi”, ha raccontato Luigi durante l’intervista con Rockol parlando del debutto discografico dei Me contro Te. Il duo, noto anche come Luì & Sofì, si è fatto conoscere grazie ai video condivisi sul proprio canale YouTube - che al momento conta 4,73 milioni di iscritti - conquistando un vasto pubblico di bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Dopo il film “La vendetta del Signor S”, uscito delle sale cinematografiche lo scorso 17 gennaio, Sofia Scalia e Luigi Calagna - che hanno all’attivo una serie tv su Disney Channel, una linea di abbigliamento, un album di figurine, due libri, un diario, un libro di storie - pubblicano il loro primo disco musicale dal titolo “Il Fantadisco dei Me contro Te.” L’album include otto brani inediti - tra cui due canzoni presentate nel film diretto da Gianluca Leuzzi che vede protagonisti i Me contro Te - e la versione karaoke delle canzoni con le voci di Luì & Sofi che aiutano i bambini a cantare.

La prima traccia, “La vendetta del Signor S”, che prende il titolo dal film - caratterizzata da sonorità che ricordano le sigle dei cartoni animati - racconta del Signor S, l’antagonista di Luì & Sofì. La canzone “Insieme”, che accompagna i titoli di coda del lungometraggio, ha invece un sapore più pop e racchiude in sé la morale della pellicola secondo cui - hanno raccontano Luigi e Sofia - “da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano”.

“Il Fantadisco dei Me contro Te” propone, inoltre, il brano “Slime song”, un pezzo più dance che racconta come si fa lo slime e com’è divertente giocare con questo oggetto - uno dei giochi che i Me contro Te presentano spesso nei loro video su YouTube, tanto da essere la loro “pietra miliare”. “Me con te”, invece, è una canzone romantica che, come una poesia d’amore, Luì & Sofì - fidanzati nella vita reale - si dedicano a vicenda. Tra le tracce del disco si trova anche il pezzo “Ye Ye Ni Ni Ni Ni”, il cui titolo fa riferimento al tipico saluto che il duo rivolge al proprio gruppo di fan - ribattezzato come il “Team trote” - e vuole essere un inno al divertimento e allo scherzare. “Credi in te” è un brano ispirazionale; il testo della canzone invita i bambini a credere in sé stessi, sottolineando come solo credendo davvero nei propri sogni è possibile realizzarli. L’ultima traccia, “Dolcetto scherzetto” - in cui si riconosce la citazione al brano “This is Halloween” dalla colonna sonora del film di Tim Burton, “Nightmare before Christmas” - è dedicata ad Halloween che, racconta Sofia, è la festa preferita dai loro fan.

Il disco musicale dei Me contro Te si arricchisce della versione karaoke delle otto tracce del disco, pensata per coinvolgere direttamente i bambini e invitarli a cantare e a divertirsi con le canzoni di Luì & Sofì. I pezzi non propongono semplicemente la base su cui i più piccoli possono intonare i brani de “Il Fantadisco dei Me contro Te” ma presentano le voci di Luigi e Sofia che aiutano e guidano i bambini a cantare.

“Noi ci teniamo che i bambini, quando guardano i nostri video o ascoltano le nostre canzoni, non siano solo una parte passiva. Noi vogliamo che diventino parte attiva. Tutto quello che facciamo è pensato per invitare chi ci segue a mettersi in gioco”, ha narrato Sofia, spiegando la versione karaoke del disco.

TRACKLIST

1. La vendetta del Signor S

2. Insieme

3. Ye Ye Ni Ni Ni Ni

4. Me con te

5. Slime Song

6. Il mondo

7. Credi in te

8. Dolcetto scherzetto

9. La vendetta del Signor S (Karaoke)

10. Insieme (Karaoke)

11. Ye Ye Ni Ni Ni Ni (Karaoke)

12. Me con te (Karaoke)

13. Slime Song (Karaoke)

14. Il mondo (Karaoke)

15. Credi in te (Karaoke)

16. Dolcetto scherzetto (Karaoke)