La forza tranquilla di James Taylor

Quando sento James Taylor mi vengono in mente due cose: la parola "classe" e l'espressione "Forza tranquilla".

Quest'ultimo fu un fortunato slogan coniato dal leggendario pubblicitario Jacques Séguéla per Francois Mitterand negli anni '80. Ogni tanto ritorna, sia in politica che fuori. E ogni volta che sento la musica di Taylor mi viene in mente, per la serenità che trasmette con le sue canzoni, soprattutto quelle dell'ultimo periodo. "American standard" è il terzo disco di cover in 20 anni (dopo un album di Natale e "Covers" del 2008), in un periodo in cui ha pubblicato solo due dischi di inediti. A differenza del precedente, dedicato a repertorio più recente, questo è focalizzato al canzoniere americano classico, quello con cui Taylor è cresciuto. La storia del cantautore è pazzesca - l'ha raccontata recente in una biografia solo audio pubblicata in America. Gli anni '60 e '70 furono dedicati a donne e soprattutto droghe (ha raccontato di avere avuto una brutta influenza sui Beatles, che gli pubblicarono il primo album per la Apple Records) ed è altrettanto pazzesco pensare alla forza che ci è voluta per uscire da quel periodo e arrivare a questa musica così tranquilla.

Una musica "di classe" appunto: espressione abusata e stereotipata, vero. Ma il livello di James Taylor è altissimo. Non solo nella voce, perfetta ed emozionante allo stesso tempo, ma anche negli arrangiamenti e nei suoni. Questi standard sono impreziositi dal suo stile di chitarra unico, semplice e complesso allo stesso tempo, e da pochi tocchi perfetti: la cover di "Moon river" inizia come "Something in the way she moves" e si chiude con un'armonica che la rende ancora più commovente.

Il limite di James Taylor è la sua continuità: fin troppo simile a se stesso, tratta queste canzoni come tutte le alttre, tanto che - come mi faceva notare un amico - questo potrebbe essere un suo disco di Natale o, aggiungo io, potrebbe essere un suo disco di inediti in cui fatichi a distingure "Teach me tonight" (Gene De Paul e Sammy Cahn, resa famosa da Frank Sinatra e Dinah Washington), da un brano della produzione originale anni '70-'80.

Il pregio di "American standard" è che non è il solito album swing, genere su cui qualcuno ha (ri)cistruito una carriera (si, mi riferisco a Rod Stewart, ma non solo...). Insomma: se siete amanti del genere, e del cantautorato americano classico, un disco assolutamente da ascoltare.