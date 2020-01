Message in the vinyl

di redazione Vinyl

Difficile che chi colleziona dischi non abbia in casa neppure un album dei Police – uno di quei gruppi che, volenti o nolenti, si configurano come pilastri del rock-pop degli ultimi 40 anni o poco più, con un arco evolutivo che spaziò dal reggae punkeggiante degli esordi al pop raffinatissimo di fine corsa.

Questa nuova ristampa del megabox Every Move You Make consente di colmare ogni eventuale lacuna in tal senso, con l’intera produzione del gruppo – cinque album – arricchita da un disco di B-side, outtake e semi-rarità.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM