Il gran ballo di Leonard Cohen

di redazione Vinyl

Basterebbe l’ascolto di Happens To The Heart, anche solo del suo stupendo primo verso (“I was always working steady/But I never called it art/I got my shit together/Meeting Christ and reading Marx/It failed my little fire/But it's bright the dying spark/Go tell the young messiah/What happens to the heart”), per consigliare incondizionatamente Thanks For The Dance, il disco postumo di Leonard Cohen, scomparso tre anni fa, a fine 2016.

Sui dischi postumi si potrebbe aprire un vaso di Pandora. Ma non è questo il caso: Cohen stava lavorando a queste melodie assieme a quelle del suo ultimo disco, You Want It Darker.

