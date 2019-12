Qualcosa è rimasto, di quegli anni '80: il tour di Raf e Tozzi in un disco

Il tour che ha visto Raf e Umberto Tozzi condividere i palchi dopo l'uscita della raccolta "Raf Tozzi" e del singolo "Come una danza" diventa un disco dal vivo: si intitola "Due, la nostra storia" e contiene le registrazioni dei brani cantati dai due durante il tour nei palasport della primavera di quest'anno. Un doppio cd con venticinque tracce: ci sono anche medley e i successi delle rispettive carriere.

Il cofanetto è il regalo perfetto per le mamme e le zie: un modo per tornare indietro nel tempo di qualche anno, a quando con le loro canzoni Raf e Tozzi erano tra i protagonisti della hit parade. Canzoni come "Gloria", "Self control", "Si può dare di più" (Tozzi la portò al successo insieme a Ruggeri e Morandi, con i quali vinse il Festival di Sanremo 1987, ma la scrisse proprio insieme a Raf, e a Giancarlo Bigazzi), "Cosa resterà degli anni '80" e "Ti amo" restano evergreen della musica leggera italiana. E che dire allora di "Ti pretendo", "Gli altri siamo noi", "Il battito animale" e "Gente di mare"?

In questo doppio disco ci sono proprio tutte e l'effetto karaoke è assicurato. Sotto l'albero, insieme al disco, potete far trovare anche i biglietti per il tour 2020, che partirà il 2 marzo dall'Europauditorium di Bologna e andrà avanti fino a fine aprile, quando chiuderà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Qualcosa, in fondo, di quegli anni '80 è rimasto.