Notti insonni, birre, dipendenze, ma anche malinconia: ecco Asp e Ugo Borghetti

"Du' interviste e ve ste scordati tutti quanti da 'ndo venite / sete più falsi de 'na banconota da 7mila lire". Non si può non voler bene a Ugo Borghetti. Insieme al compagno di merende Asp126 forma un'accoppiata curiosa: è l'ultima emanazione di quella 126 Crew (o Lovegang) che partita dalla scalinata tra via Dandolo e viale Glorioso a Trastevere, uno dei quartieri più popolari di Roma, negli ultimi anni è arrivata a conquistare l'Italia intera. Dopo Carl Brave, Franco126, Drone, Ketama e Pretty Solero, anche loro hanno raggiunto il traguardo del primo album sulla lunga distanza: si intitola "Senza ghiaccio" e contiene nove brani tra atmosfere notturne e testi autobiografici in cui i due rapper trasteverini raccontano le loro giornate.

L'immaginario che fa da sfondo a "Senza ghiaccio" è quello già ampiamente cantato dagli altri membri del collettivo, che a pensarci bene a Roma rappresenta praticamente una scena nella scena. A romperlo, il ghiaccio, erano stati nel 2017 Carl Brave e Franco126, con il loro "Polaroid": un disco generazionale che aveva visto i due cantautorapper scattare una fotografia della Roma degli anni Duemiladieci con gli occhi dei loro coetanei, restituendogli canzoni capaci di mettere d'accordo - non capita tutti i giorni - Roma nord e Roma sud, Roma est e Roma ovest. Il Pigneto e la Camilluccia, insomma. Chi dal 2017 ha continuato a seguire con curiosità le vicende dei membri della 126 Crew ha storto un po' il naso ascoltando "Romanzo rosa" di Pretty Solero, è rimasto di stucco quando Carl e Franco hanno sciolto il loro duo dedicandosi ciascuno alla propria carriera, disconosciuto "Notti Brave" del primo perché troppo "pop" e troppo poco sporcato dell'immaginario del collettivo e apprezzato il romanticismo califaniano di "Stanza singola" del secondo. "Cuore Sangue Sentimento" di Drone, l'eminenza grigia del collettivo, è stata una foto di gruppo che ha provato a far convivere le diverse anime della Lovegang, prima che anche Ketama si decidesse a far uscire il suo disco: tra gli album solisti dei componenti della crew, quello più legato a Trastevere.

Quello di Asp126 e Ugo Borghetti è un cantautorap ignorante, come l'amaro senza ghiaccio. Provate ad immaginarvi la versione Bukowski e dark di "Polaroid": d'altronde, esce per la stessa etichetta (Bomba), la produzione è del Fettina (Mattia Castagna, che per Carl e Franco suonava il basso - e ora lo suona solo per il primo) e tra gli ospiti del disco ci sono due componenti del collettivo, Pretty Solero (in "Notte assurda") e lo stesso Franco126 ("Ballantine's"). Liti con le guardie, risse, fiumi di alcool, supplì da Venanzio all'ora della merenda (per chi non è di Roma: Venanzio è una rosticceria storica di Trastevere, che riunisce ogni giorno migliaia di golosi da tutto il mondo): da "Gin Tonic" a "Campare di campari", passando per "2009", "Palazzi", "LambrateGianicoli", "Mezza subotex" e "Macchinette", qua dentro c'è tutta la vita di Ugo Borghetti e Asp.

Siamo lontani dall'attitudine gangsta tanto cara agli stilemi del genere: i territori battuti, in "Senza ghiaccio", sembrano essere più quelli dei barfly cazzoni, dei pazzi di quartiere con in mano sempre i cocktail - per citare Carl e Franco - e perennemente alle prese con le loro dipendenze. Un flusso di coscienza che raccontando di notti insonni che finiscono ben oltre l'alba, sconfitte, birre, impicci e amicizie, nasconde tanta malinconia. Ma sempre con un sorriso irriverente e beffardo stampato sulla faccia: come quello di Asp e Ugo.