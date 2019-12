Il natale mariachi dei Los Lobos

"Just another band from East L.A.", recitava una auto-definizione del Los Lobos: understatement allo stato puro, perchè i lupi non sono solo un'altra band della zona messicana della città californiana. Anzi: sono una delle band roots-rock più pure e potenti in circolazione. E questo disco lo dimostra.

"Arriva il natale", recita il titolo in spagnolo. i Lobos hanno seguito due filoni nella carriera: uno più rock, più elettrico, che ha prodotto una serie di capolavori da "How will the wolf survive?" in poi. E uno più "roots", con la riscoperta delle loro radici musicali messicane, più acustico. "Llego navidad" appartiene soprattutto a questo filone, laddove l'ultimo album di studio "Gates of gold" (2015) era più sul primo versante. Due sole canzoni sono in inglese e sono dei gioielli: "Christmas and you", dai toni soul-vintage, e "It's christmas time in Texas", più danzereccia (e che ricorda perfettamente da dove Springsteen ha preso l'ispirazione per "Sleepy Joe's café" dell'ultimo disco...)

Il resto è musica Tejano/Mariachi divertente e diversa, anche quando affronta pezzi stra-noti come la conclusiva "Feliz Navidad" (sì, quella che hanno inciso proprio tutti, da José Feliciano alla Pausini...) e ancora meglio quando gioca sull'acustico più classico come "Amarga navidad" o sul soul-rock in "La murga", il pezzo più classic-rock e classicamente Los Lobos del disco

Un disco natalizio divertente e diverso, per un natale non banale. Semplicemente un bel disco di una grande band.