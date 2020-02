Eric e i suoi Animali

Con Eric Burdon non si scherza: è uno di quei meravigliosi outsider, avanzi di un’era da decenni relegata al girone infernale del revival, che non si sono mai dati per vinti e continuano nella loro missione.

Il fuoco sacro che emanano questi quattro album incisi con la seconda incarnazione degli Animals conferma che Eric è da sempre un animale – appunto – di razza indomabile e nella sua parentesi psichedelica (abbracciata in questo cofanetto) ha sfornato vere leccornie.

Quando, alla fine del 1966, la line-up originale degli Animals implose, Eric non restò con le mani in mano – anzi, radunò immediatamente altri compari di ventura e fondò una nuova versione della band, ribattezzata Eric Burdon & The Animals – che si differenziava dalla precedente ragione sociale, pur mantenendone intatti l’essenza e l’appeal nei confronti dei fan già acquisiti. Il primo atto di questi nuovi Animals fu il singolo che dà il titolo a questa raccolta, ovvero “When I Was Young”, pubblicato nell’aprile del 1967 e mai incluso nella tracklist dell’album uscito poi a ottobre (“Winds Of Change”).

Cherry Red ci ricorda dunque la parabola di Eric Burdon & The Animals riunendo – in versione rimasterizzata dai nastri originali – quattro album della band. Il già citato “Winds Of Change” (in due versioni: mono e stereo), “The Twain Shall Meet” (del 1968, contenente le hit "Sky Pilot" e "Monterey"), “Every One Of Us” del 1968 e – infine – il capitolo conclusivo: “Love Is” (dove troviamo addirittura il futuro chitarrista dei Police, Andy Summers, che era entrato in formazione da poco).