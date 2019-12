Il fuoco di “Ko de mondo” e dei C.S.I. non si può spegnere

I Csi, nati dalle ceneri dei Cccp, vivevano il viaggio coma una dimensione ispiratrice totale. “Ko de mondo”, il loro primo album, nasce nell’estate del 1993 fra le mura del Maniero Le Prajou di Finistère, in Bretagna. A fare da sfondo c’era la cronaca di quei giorni, la sanguinosa guerra in Ex Jugoslavia. Proprio ai confini dell’Europa, il Consorzio Suonatori Indipendenti lavorava a un disco capace di descrivere la fine di un mondo, giocando nel titolo con il nome di Codemondo, frazione del comune di Reggio Emilia. L’album, dopo 25 anni, è stato ripubblicato con l’audio rimasterizzato dal master originale, finalmente disponibile oltre che in digital download e straming, anche in versione fisica – cd digipack con booklet aggiornato e doppio vinile da 180 grammi trasparente – con l’aggiunta del dvd “Ko de mondo – Immagini sul finire della terra”, che documenta il viaggio e la realizzazione del progetto. Una ripubblicazione preziosa e utile per riassaporare con canzoni e immagini un disco che ancora oggi arde, parlando al presente. Un viaggio, appunto, dentro un pezzo del rock italiano. “C’è una netta rottura rispetto al passato: giusto in Celluloide accennavamo a dov’era andato a finire Jurij…Lo scenario era cambiato: non più l’Impero Sovietico, ma l’Europa e tutti i luoghi in cui finisce l’idea d’Europa. Ko de Mondo per noi vuol dire fine della terra. In realtà Codemondo è un paesino in provincia di Reggio Emilia, il cui nome significa capo del mondo. Scritto così può anche voler dire k.o. del mondo: il mondo occidentale al tappeto”, aveva spiegato durante un’intervista Giovanni Lindo Ferretti , anima del gruppo insieme a Massimo Zamboni.

“Del mondo”, “Memorie di una testa tagliata”, “In viaggio”, “Fuochi nella notte (di San Giovanni”) scorrono con la stessa attualità di quei giorni e la musica, tribale e mistica, grazie a questa ripubblicazione, è più godibile e non usurata: il lavoro di tutti i musicisti coinvolti e in particolare di Giovanni Maroccolo, dal cui basso sono nate molte delle sonorità, riemerge con tutta la forza da sotto la polvere. Le parole, come detto, descrivono il lungo decadere di una realtà, sono attuali e urgenti come venticinque anni fa. È una delle caratteristiche principali dei Csi. Il dvd è un altro elemento fondamentale della nuova edizione perché porta l’ascoltatore dentro quei giorni di ritiro artistico e spirituale in Bretagna, giornate in cui la band suonava per ore e ore consecutive, concedendosi qualche passeggiata fra i boschi o visita nelle città vicine. Interviste, momenti di vita comune, registrazioni: frammenti video che faranno luccicare gli occhi agli appassionati. Sono tutti video che fino a oggi erano in parte reperibili su YouTube, ma con immagini e audio non di alta qualità.

TRACKLIST

Ko De Mondo

A tratti

Palpitazione tenue

Celluloide

Del mondo

Home sweet home

Intimisto

Occidente

Memorie di una testa tagliata

Finistère

La lune du Prajou

In viaggio

Fuochi nella notte



Ko De Mondo: immagini sul finire della terra – DVD

Extra videoclips:

