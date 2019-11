Antonello Venditti continua a celebrare 'Sotto il segno dei pesci'. E il nuovo album?

Le celebrazioni del quarantennale di "Sotto il segno dei pesci", tra gli album-simbolo della discografia di Antonello Venditti, sembrano non finire più. Iniziati nel settembre dello scorso anno con l'uscita dell'inedito "Sfiga" e del cofanetto "Sotto il segno dei pesci - 40° anniversario", i festeggiamenti sono andati avanti con il concerto-evento all'Arena di Verona (che tra le altre cose ha visto il cantautore romano ritrovare sul palco l'amico Francesco De Gregori - esordirono insieme, nel 1972, con l'album "Theorius Campus", poi negli anni allontanamenti, frecciatine e riavvicinamenti), con la comparsata a Sanremo come ospite e con un tour nei palasport. Ora arriva "Sotto il segno dei pesci - The anniversary tour (Live)" - il disco dal vivo del disco del quarantennale - perdonate il gioco di parole. In attesa del nuovo album di inediti.

Il disco arriva nei negozi in diversi formati: triplo cd, cofanetto con tre cd e dvd e doppio vinile. Contiene la registrazione audio e video del concerto all'Arena di Verona, con alcune tracce bonus. La particolarità dell'album è che segna di fatto il ritorno della coppia di "Theorius Campus" su disco, dopo anni. All'Arena di Verona, De Gregori ha sorpreso il pubblico raggiungendo sul palco Venditti prima, nella parte del concerto dedicata a "Sotto il segno dei pesci", per "Bomba o non bomba", subito dopo la canzone che Venditti gli dedicò, "Francesco"; poi, si è unito nuovamente all'amico alla fine dell'esibizione, su "Sempre e per sempre", "Attila e la stella" e "Roma capoccia", la hit di Venditti originariamente contenuta nel lato b dello stesso "Theorius Campus".

C'è poi il duetto con Ermal Meta - anche lui ospite del concerto all'Arena di Verona - su "Che fantastica storia è la vita", mentre Briga, Baby K e Ultimo hanno duettato con Venditti in occasione dei concerti successivi, al Palazzo dello Sport di Roma, rispettivamente su "Dalla pelle al cuore" (il successo contenuto nell'omonimo album del 2007), "Benvenuti in paradiso" e "Roma capoccia".

Curiosi sono gli incontri tra Antonello Venditti e le nuove generazioni, anche se non sempre riuscitissimi (bene Ultimo e Briga, meno Baby K, che con il cantautore romano per stile e linguaggio c'entra ben poco). E proprio alla nuova generazione di cantautori romani Venditti si è affidato per le canzoni del suo nuovo album di inediti, il successore di "Tortuga" (uscito nel 2015, quasi cinque anni fa): "La prima cosa che ho fatto, quando ho iniziato a scriverlo, è stata trovare il linguaggio e i codici giusti, tutto il resto è venuto da sé", ha anticipato lui.