Call the Police!

Accade piuttosto spesso, nel mondo del rock – in tutte le sue diramazioni e derivazioni – ci siano artisti della tipologia definibile come “gente che non ha bisogno di presentazioni”. I Police, senza dubbio, fanno parte di questa categoria, essendosi ampiamente guadagnati sul campo reputazione, stima e rispetto di schiere di fan che aumentano in numero e si rinnovano col ricambio generazionale. Questo, solitamente, è sintomo del fatto che una band o un artista è stato in grado di creare musica che trascende tempo, generi, definizioni e mode.

Il ritorno sul mercato di “Every Move You Make: The Studio Recordings” (già uscito qualche tempo fa in versione vinilica) è quindi un evento interessante perché consente ai fan di vecchia data di procurarsi un box esaustivo, con i cinque LP del gruppo riuniti insieme e rimasterizzati agli Abbey Road Studio con la tecnica half speed. Il tutto con l’aggiunta di un sesto disco bonus (“Flexible Strategies”), con 12 B-side, non incluse originariamente negli album.

Questo corpus artistico, in blocco, offre una visione d’insieme sulla musica del trio che ha giocato, sperimentato e osato meticciando jazz, prog rock, reggae e alcuni spigoli del primo punk rock, con l’ausilio di una tecnica strumentale altissima e una sensibilità pop da manuale. Tutti ingredienti che rendono unica la proposta dei Police.

Si inizia con l’energia punky-reggae di “Outlandos D’Amour” per giungere alle atmosfere più studiate e raffinate di “Regatta de Blanc”, in cui la band raggiunge l’apice con l’inno “Message in a bottle” (in cui i ritmi sincopati di Copeland, la voce di Sting e le progression di accordi speciali di Summer sono al top). Per non parlare di “Walking on the Moon”, una sorta di pietra miliare per I Police.

Si passa quindi a “Zenyatta Mondatta”, forse il disco più rifinito e maturo della prima fase del gruppo almeno a livello di sonorità, e al successivo “Ghost in the Machine” – in cui l’utilizzo di fiati e tastiere si fa più importante, oltre all’implementazione del pensiero e delle idee del filosofo Arthur Koestler nei testi e nella musica del trio.

La maratona Police si chiude con il capitolo finale della band, ossia “Synchronicity”, in cui Sting, Copeland e Summers mostrano le loro armi pop più affilate e vincenti (basta nominare “Every Breath You Take”).

Ma non basta. Perché il box contiene un sesto dischetto di pezzi extra: si tratta del già citato “Flexible Strategies”, che raccoglie una serie di B-side e pezzi rari. Una bella aggiunta al piatto principale, in cui in particolare si apprezza l’energia dei brani più “vecchi”, mentre man mano che si procede nella cronologia emergono una complessità e una necessità di esprimersi con modalità meno dirette che non sempre danno luogo a brani all’altezza del resto della discografia (compito non semplice peraltro!).