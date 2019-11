"Unplugged in New York", la lezione dei Nirvana che non dobbiamo dimenticare

"Non volevamo fare come gli altri gruppi che avevano chiamato prima di noi, che suonavano all'unplugged di MTV come fossero al Madison Square Garden, solo con le chitarre acustiche": questa parole - attribuite a Dave Grohl - la dicono lunga sul perché il primo disco inedito dei Nirvana è rimasto impresso nella storia del rock nonostante, a conti fatti, si tratti niente di più che un live album, con giusto qualche cover in scaletta.

Kurt Cobain e soci erano riusciti, nel giro di qualche anno, prima a ridefinire i canoni del rock elettrico, facendo piazza pulita della retorica mainstream fatta di muri di Marshall, assolo e Les Paul sfavillanti, poi - come se non bastasse - dare un nuovo senso all'acustico, fino ad allora considerato, almeno in ambito popular, un vezzo da star annoiata o un espediente piuttosto ingenuo per dare una mano di bianco al repertorio. I Nirvana, al contrario, ripensarono - non senza tensioni - all'essenza delle proprie canzoni, lanciandosi in un certosina operazione di retroingegneria accompagnati da ascolti come quello di "Automatic for the People" dei R.E.M., che lo stesso Cobain - in una delle sue ultime interviste, più precisamente in quella a Rolling Stone USA del '94 - indicò come faro in vista dell'eventuale seguito di "In Utero" che, purtroppo, non sarebbe mai arrivato.

La riedizione di "MTV Unplugged in New York" per il venticinquesimo anniversario non vanta contenuti da brivido: rispetto alla pubblicazione originale, le cinque tracce aggiunge in scaletta - le registrazioni di "Come As You Are", "Polly", "Plateau", "Pennyroyal Tea" e "The Man Who Sold the World" effettuate durante le prove - non riescono nemmeno ad aggiungere il brivido dell'inedito capace di scuotere i completisti, essendo già incluse nelle versione in DVD del live pubblicata nel 2007. Tuttavia, al di là del richiamo feticista che rende molto appetibile avere uno degli album più importanti degli ultimi trent'anni in formato doppio vinile, la prova dei Nirvana negli studi newyorchesi di MTV rimane, anche un quarto di secolo dopo, uno dei documenti più sentiti e vibranti mai messi agli atti dalla storia del rock recente, oltre che a un esempio di sofferta autenticità di una band che non ha esitato di mettersi in discussione nel momento in cui i più avrebbero tirato i remi in barca. Quando c'è il talento è facile che nascano capolavori. Quando al talento si uniscono impegno, coraggio e sensibilità nascono dischi come "MTV Unplugged in New York" dei Nirvana.