20 anni di Fabri Fibra in una raccolta

Nove album e una carriera praticamente ventennale - contando anche il progetto Uomini di Mare con Lato - valgono bene un box set celebrativo: "Il tempo vola 2002-2020" è un esauriente compendio di quella che è stata la carriera solista di Fabri Fibra, pur senza rinunciare ad aprire squarci sulle possibili prossime mosse del rapper di Senigallia.

Accanto ai due inediti registrati per l'occasione - "Come mai", scritta con la collaborazione di Calcutta e Franco126, quest'ultimo coinvolto anche con un featuring, e "Lascia un segno", con Ernia & Rkomi come ospiti - la raccolta sciorina le hit collezionate dal rapper marchigiano come "Applausi per Fibra", "Fenomeno", "In Italia" e "Mal di stomaco" alle collaborazione storiche - tra le altre la stessa "In Italia" con Gianni Nannini, ma anche "Incomprensioni" con Federico Zampaglione, "Pamplona" coi Thegiornalisti, "Panico" con Neffa e "Idee Stupide" con Diego Mancino, senza dimenticare il progetto Rapstar condiviso con Clementino, qui rappresentato da "Chimica Brother".

Interessante, in chiave retrospettiva, è l'inserimento di un disco esclusivamente dedicato alle outtakes, con "Mai smesso" e "Nel bene o nel male" rispolverate dalle session di "Fenomeno", e "Quentin Tarantino" (feat.Side Baby) e "Cane mangia cane" tratte da quelle di "Squallor", ai quali si aggiunge la demo di "Fenomeno", title track dell'ultima prova in studio sulla lunga distanza dell'artista consegnata ai mercati nel 2017.

"Il tempo vola 2002-2020" è disponibile in quattro versioni: come triplo Cd, come cofanetto super deluxe (con triplo CD, musicassetta, VHS, t-shirt e un disco dal vivo dal tour di "Squallor"), Singles Box (con i 19 CD dei rispettivi brani pubblicati come singolo) e in vinile, con le outtakes incluse in un LP.