Thom Yorke, "Anima" su vinile

di Redazione Vinyl

Benvenuti nel mondo di Thom Yorke, dove le canzoni hanno una forma non convenzionale.

Forse non si possono chiamare così, forse non esistono, e si sta bene lo stesso – perché la musica è meno immediata ma ancora più affascinante nella sua inquietudine.

Anima è il terzo disco solista del frontman dei Radiohead in 13 anni, il quarto se si considera la colonna sonora della nuova versione Suspiria a opera di Luca Guadagnino, pubblicata solo l’anno scorso.

La sensazione che genera Anima è proprio l’angoscia rappresentata anche dalla copertina, che nella versione su vinile rende ancora meglio l’idea: è la colonna sonora di una caduta verso una terra che implode.

E implode definitivamente la forma-canzone, che il cantante ha scientemente e metodicamente decostruito fin dalla svolta sperimentale della band, portandola all’estremo nei suoi lavori da solo.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Lato A

Traffic

Last I Heard (...He Was Circling the Drain)

Lato B

Twist

Dawn Chorus

Lato C

I Am a Very Rude Person

Not the News

The Axe

Lato D

Impossible Knots

Runwayaway

Ladies & Gentlemen

Thank You for Coming – Bonus Track