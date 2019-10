Giordana Angi: tra elettronica e ballate, ecco 'Voglio essere tua'

A forza di provarci, alla fine Giordana Angi è riuscita a raggiungere gli obiettivi che inseguiva da tempo. Nel 2012 la partecipazione tra i "giovani" al Festival di Sanremo (quando si faceva chiamare ancora Dana Angi, con "Incognita poesia", subito eliminata), poi il rilancio nel 2016 sotto l'ala protettiva di Tiziano Ferro (che l'ha messa sotto contratto come autrice con la sua società di edizioni - diverse canzoni del prossimo disco del cantante di Latina portano la sua firma), dunque "Amici" e il successo. Dopo l'esordio discografico con "Casa", uscito ad aprile, arriva subito un altro disco, il secondo in appena sei mesi: si intitola "Voglio essere tua" e contiene dieci tracce, di cui due in francese.

I brani che compongono il nuovo album della cantautrice laziale sono frutto delle esperienze accumulate da Giordana Angi quest'estate, mentre si stava godendo il successo televisivo e discografico portato dal secondo posto ad "Amici" dietro il tenore Alberto Urso, che compare al suo fianco nella canzone che apre il disco, "Oltre mare".

L'album è stato prodotto da Carlo Avarello: ci sono molte ballate, un pezzo in stile reggae e una canzone tutta pianoforte e voce registrata "in presa diretta, senza ritocchi". In "Encore" - si intitola così - viene fuori l'anima della cantautrice: "Sono stanca dell'elettronica. Vorrei tornare all'essenziale: come nasce veramente la musica", ha detto lei, presentando il disco.