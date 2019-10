The dark side of 126 Crew: l'esordio di Ketama per una major

Della 126 Crew, il collettivo romano di cui fanno parte anche Franco126 e Carl Brave (oggi lanciatissimo come solista, archiviata la collaborazione con l'ormai ex sodale per l'album generazionale "Polaroid"), Ketama rappresenta il lato oscuro, insieme a Ugo Borghetti e Pretty Solero. Parliamo di linguaggio e di temi: il mondo di Ketama è molto più dark e violento, lontano anni luce tanto dal pop-rap jovanottiano di Carl Brave quanto dal cantautorato rap intimista e riflessivo di Franco126, come testimoniano anche i suoi testi, fatti di versi e immagini dure, crude. "Kety" è il primo album del (t)rapper per una major, dopo tre dischi pubblicati da indipendente, "Benvenuti a Ketam-City", "Oh Madonna" e "Rehab": qui dentro c'è tutto il suo universo, sintetizzato in quattordici tracce - tra queste anche i singoli "Scacciacani" e "Cos'è l'amore", duetto "postumo" con Franco Califano.

Ketama racconta senza filtri la sua vita con intensità e immagini abbastanza violente. Mette le cose in chiaro sin dalla traccia che apre il disco, "Denti d'oro", l'ideale biglietto da visita di Piero Baldini - questo il suo vero nome - classe 1992, che nella musica ha trovato la sua valvola di sfogo e un modo per redimersi: "Ho messo il cazzo nella Bocca della Verità e me l'ha succhiato".

Dentro ci sono grossi nomi del panorama rap italiano. Alcuni fanno parte della generazione di Ketama, come Tedua, Massimo Pericolo, Speranza e lo stesso Franco126. Altri sono dei veri e propri big del genere, come Fabri Fibra (che sembra particolarmente incuriosito da questa new wave capitolina, come testimoniano anche i recenti duetti con gli stessi Carl Brave e Franco126 rispettivamente su "Fotografia" e "Come mai" o con l'ex Dark Polo Gang Side Baby su "Quentin Tarantino") e Noyz Narcos, che a Roma è praticamente un'istituzione. Così anche i produttori che hanno messo mano al disco: accanto a Drone, l'eminenza grigia della 126Crew, ci sono anche Chris Nolan, Crookers & Nic Sarno, Nono Brown e Don Joe, che non è di certo un novellino.

Qualcuno ha definito Ketama la "next big thing" della scena urban. Chissà. Di sicuro, i vari esperimenti pubblicati negli ultimi tempi gli hanno permesso di affinare il suo stile, rendendolo più personale e riconoscibile. "Kety" riprende tutti gli stili e gli stilemi dell'urban trap (seppur con qualche intuizione più interessante - vedi il sax alla fine di "Jeans strappati"), e li rielabora in salsa romana, con riferimenti alla vita di Ketama e dei suoi compagni di merende per i vicoli di Trastevere, il quartiere-tana della Love Gang/126 Crew.