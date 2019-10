Liam Gallagher e la rivincita del r'n'r: "Why Me? Why Not" in vinile

di Redazione Vinyl

I fratellacci Bibì (Liam) e Bibò (Noel) litigano senza smettere un attimo e non hanno ancora trovato – come nel fumetto nato alla fine dell’Ottocento – una Tordella che li metta in riga a mattarellate. Insulti via social e via stampa, continui punzecchiamenti, finte riconciliazioni e tanto astio, però – incredibilmente – sembrano costituire un ottimo carburante per la creatività di entrambi. Liam, dunque, sforna questo secondo disco da solista e non delude le aspettative. Anzi, affronta pubblico, mercato e fan con un piglio decisamente più rock’n’roll, come se avesse trovato nuova energia o ricaricato le batterie del suo generatore di voglia di combinare guai. Gli 11 pezzi – 14 nella versione deluxe – di Why Me? Why Not (titolo ispirato da due quadri dipinti da John Lennon e Yoko Ono) ci mostrano un Liam in palla e a proprio agio con una squadra già collaudata nel disco precedente: i producer Greg Kurstin e Andrew Wyatt

LATO A

Shockwave

One of Us

Once

Now That I’ve Found Ypu

Halo

Why Me Why Not

LATO B

Be Still

Alright Now

Meadow

The River

Gone