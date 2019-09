La storia di Joe Bastianich: una vita in musica. La recensione di “Aka Joe”

Joe Bastianich è conosciuo soprattutto come giudice di MasterChef Italia e come personaggio televisivo: ora sta partecipando ad "Amici Celebrities" e sarà in giuria a Italia's Got Talent. Ma non ha mai nascosto la sua passione per la musica: un interesse che, racconta, coltiva fin da ragazzo e che ha maturato nel tempo iniziando a suonare cover. “Aka Joe” è il suo primo album, dopo una serie di attività legate a questo mondo, tra cui qualche concerto: è una raccolta del suo lavoro musicale degli ultimi dieci anni e la narrazione è affidata ai testi delle canzoni, scritti da Bastianich in lingua inglese.

Nell’album si riconoscono (alla lontana) le sonorità di artisti internazionali degli anni ’70 e ’80, la cui musica ha caratterizzato la sua vita da ragazzo: un adolescente che a 13 anni suonava cover nel suo garage (come racconta il primo singolo estratto del disco “Joe played guitar”) e che si sentiva diverso, considerato un immigrato in America - essendo nato da una famiglia emigrata dall'Italia a causa dell'esodo istriano.

Le dodici tracce di “Aka Joe” riportano storie legate, per lo più, al periodo americano di Bastianich e ad aneddoti della sua vita. Oltre ai ricordi sulla sua adolescenza, Joe affronta il tema degli amori conquistati e perduti, e dell’amore per la famiglia. La nona traccia del disco parla di nonna Erminia - la persona che più di tutte gli ha trasmesso i valori delle sue origini italiane - mentre la canzone “What is a man” è dedicata ai figli dell’imprenditore culinario e musicista. Nella prova sulla lunga distanza di Bastianich c’è spazio anche per riflessioni legate a tematiche sociali; un esempio ne è il brano “Twenty snowflakes” che riprende la strage avvenuta nel 2012 in una scuola del Connecticut dove un ragazzo, armato di fucile, ha ucciso venti bambini. Questa canzone, oltre a essere una risposta a suo figlio Miles che al tempo dell’accaduto chiese a suo padre spiegazioni sull’evento, è una denuncia contro la libera circolazione delle armi in America.

“Aka Joe” è un album semplice e senza troppe pretese, se non quella di presentare chi è Joe, raccontando la sua storia e la sua musica. Il risultato è, a tratti, piacevole ma comunque lontano dai nomi di riferimento che lo stesso Bastianich, per pudore, non cita nemmeno. Al Bastianich cantautore va riconosciuto di essere l'opposto del personaggio di MasterChef: là è esperto, sicuro ai limiti di una studiata arroganza che è richiesta dal ruolo, mentre qua mostra rispetto e consapevolezza di essere prestato alla musica - con risultati che mostrano inevitabilmente molti limiti e qualche pregio.