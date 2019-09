Il sound classico e genuino dei Lumineers: la recensione del nuovo album

Rock acustico, pop e folk hanno caratterizzato il sound dei Lumineers sin da "Ho hey", la simpatica canzoncina che nel 2012 vide Wesley Schultz e soci prendersi un bel po' di soddisfazioni in termini di successo dopo anni di gavetta. Sono passati sette anni, nel mondo - e nella discografia - sono cambiate moltissime cose, eppure il sound dei Lumineers resta sempre quello classico e genuino del loro album d'esordio. "III", che arriva dopo "Cleopatra" del 2016, ha una struttura curiosa: il nuovo disco del gruppo del Colorado si divide in tre mini Ep, ognuno incentrato su un personaggio di una famiglia fittizia, gli Sparks, abbracciando così la storia di tre generazioni.

L'album è stato anticipato dai singoli "Gloria" e "It wasn't easy to be happy for you", il primo tratto dall'Ep "Gloria Sparks" (così si chiama uno dei tre personaggi) e il secondo da "Junior Sparks" (è il nome del secondo personaggio). La produzione è di Simone Felice, membro della band folk rock e country newyorkese dei Felice Brothers, al fianco della band già per l'album del 2016. Alle registrazioni delle canzoni hanno partecipato anche la violinista Lauren Jacobson, il pianista Stelth Ulvang, il bassista Byron Isaacs e il polistrumentista Brandon Miller. Il sound è fedelissimo a quello che è il marchio di fabbrica dei Lumineers. Chitarrine, cori, melodie che ti si appiccicano in testa e non vanno più via: un disco perfetto per un viaggio in macchina, come nel migliore dei road movie.

Le storie raccontate trattano argomenti molto vicini al cantante Wesley Schultz. Il primo capitolo, dedicato "Gloria Sparks", è stato ispirato da un membro della famiglia di Schultz. "Gloria è una tossicodipendente e neppure l’amore avrebbe potuto salvarla. Ora è senza casa da oltre un anno. Amare un tossicodipendente è come stare in piedi tra le onde che si infrangono, cercando di piegare la volontà del mare", racconta Schultz. I capitoli successivi si concentrano sul nipote di Gloria, Junior Sparks (secondo capitolo) e sulla straziante storia di suo figlio Jimmy Sparks (terzo capitolo), che lo vede perdere il controllo a causa della tossicodipendenza, l'abuso di alcol e la violenza dopo la morte della moglie. Ogni canzone del nuovo album dei Lumineers è accompagnata da un video musicale che racconta la storia delle tre generazioni della famiglia Sparks: tutti i video sono diretti da Kevin Phillips (Super Dark Times, Too Cool For School) e prodotti da Neighbourhood Watch.

Attesi sul palco dell'Alcatraz di Milano il prossimo novembre, i Lumineers hanno già annunciato un nuovo concerto in Italia per l'estate 2020, stavolta all'Arena di Verona.