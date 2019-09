Lo spirito rock 'n' roll di Jack White con i Raconteurs

di Redazione Vinyl

Ebbene sì. Il buon Jack White ha ancora uno spirito rock’n’roll bello spavaldo, nonostante gli afflati di sperimentazione a cui si era abbandonato con la sua prova solista dello scorso anno. Con questo ritorno dei Raconteurs, White si affida nuovamente al nume del rock’n’roll, tirando fuori dal cilindro un album di chiara ispirazione classic rock – anni Sessanta/Settanta – ma con quel tocco personalissimo che da sempre contraddistingue le sue produzioni e i suoi progetti.

In Help Us Stranger troviamo tanta carne al fuoco, ma gli ingredienti principali sono sostanzialmente i Led Zeppelin, i Beatles meno bubblegum e il rock detroitiano più sanguigno, quello che mescolava soul e hard, per coniare il migliore protopunk (un nome di riferimento su tutti: MC5).

Lato A

Bored and Razed

Help Me Stranger

Only Child

Don’t Bother Me

Shine the Light on Me

Somedays (I Don’t Feel Like Trying)

Lato B

Hey Gyp (Dig the Slowness)

Sunday Driver

Now That You’re Gone

Live a Lie

What’s Yours is Mine

Thoughts and Prayers