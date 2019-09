Il ritorno dei Calexico con Iron & Wine, in Vinile

di Redazione Vinyl

Sono passati 14 anni da quell’Ep intitolato In the Reins, che aveva visto l’ultima collaborazione in studio fra i Calexico e Samuel Ervin Beam – alias Iron & Wine.

Eppure, nonostante i quasi tre lustri, questa nuova congiunzione astrale lascia più che soddisfatti, regalandoci una collezione di brani intrisi di indie folk da manuale.

E diversi da quanto ascoltato nel 2005: questa volta gli 8 brani del disco sono stati scritti a più mani (la precedente esperienza aveva visto Beam fare la parte del mattatore), con una buona dose di spontaneità e improvvisazione a rendere il tutto più vivo.

Lato A

What Heaven’s Left

Midnight Sun

Father Mountain

Outside El Paso

Lato B

Follow the Water

The Bitter Suite (Pájaro/Evil Eye/Tennessee Train)

Years to Burn

In Your Own Time