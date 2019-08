Tutte le cover di Moz

Il “Figlio della California” è lui, anche se arriva Manchester ed è ultra-inglese, tanto che negli ultimi tempi ha sostenuto pure la Brexit. Morrissey campeggia in copertina: sguardo intenso e occhi azzurri, ciuffo onnipresente (ma con venature grigie) e la grafica a creargli quasi un’aureola.

Non è un santo, lo sappiamo bene: finisce spesso sulle cronache per le sue uscite poco corrette, per i concerti annullati all’ultimo. Ma quando canta è un’altra storia e in questo disco ha fatto tutto alla perfezione: è andato alla ricerca delle radici del suo pop elegante, reinterpretando 12 brani altrui.

