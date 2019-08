“Dico sempre la verità”: Mauràs e la sua ironia raccontano i tempi moderni

Rapper, dj e beatmaker, molto si può dire di Mauràs, tranne che non sia un artista davvero poliedrico. Figura di rilievo della scena torinese, con all'attivo moltissime collaborazioni, in tutte le vesti – due sue produzioni figurano in “Educazione Sabauda” di Willie Peyote, per citarne una -, è legato ad altre storiche realtà della città della Mole, quali Funk Famiglia e Poor Man Style. Eclettico tanto nelle produzioni quanto nelle liriche, si contraddistingue per una scrittura ironica e acuta, che mescola pungenti giochi di parole con ricche scelte melodiche, riuscendo con una notevole naturalezza a trasmettere qualcosa con ogni canzone, senza per questo però risultare pesante o pedante.

“Dico sempre la verità” è il disco d'esordio di Mauràs, interamente prodotto da Bonnot, produttore degli Assalti Frontali e vera e propria icona vivente del rap italiano. La direzione d'orchestra di Bonnot annovera anche la presenza di Enrico “Matta” Ninja alle batterie ed Ermanno Fabbri alle chitarre. Frank Sativa firma la strumentale di “Air BNB”, mentre i featuring al microfono compaiono in “Capitalunedì” - primo singolo estratto dal disco, con ritornello di Willie Peyote e una strofa di Inoki Ness – e “Alibi”, con la splendida voce di Awa Fall.

Il punto forte del primo disco ufficiale di Mauràs è indubbiamente l'ironia. La sua scrittura è infatti permeata di una verve ironica inarrestabile, in grado di strappare sorrisi con una certa ironia, con la consapevolezza però che si tratta di sorrisi amari. L'ironia dell'artista torinese è infatti, in realtà, un meccanismo di occultamento che cela un cinismo di fondo, protagonista della lucida analisi che Mauràs fa del music business, del mondo dello spettacolo e della società in generale. Partendo da “Capitalunedì” - neologismo che potrebbe tranquillamente farsi strada in sociologia -, il disco si sviluppa in una serie di wordplay divertenti, incastrate però in cornici tutt'altro che luminose. L'attacco all'incoerenza di “Alibi”, gli attacchi piuttosto espliciti in “Majorana”, la critica all'ostentazione in “Balenciaga”, il toccante – ma mai arrendevole – sfogo in “I'll Sleep When I Die”. “Dico sempre la verità” è un viaggio nei pensieri di Mauràs sui tempi moderni, sono le sue riflessioni sbobinate in musica – con contaminazioni rap, funk, soul, blues; insomma, una fortissima matrice black. Difficile dargli torto ascoltando con attenzione le sue liriche, impossibile non fermarsi a riflettere dopo ogni ascolto.