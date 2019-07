Dopo il film su Netflix, "IL" tour arriva su vinile e CD

THE ROLLING THUNDER REVUE: THE 1975 LIVE RECORDINGS Bob Dylan Columbia Records, a division of Sony Music Enterta (Digital Media) Powered by

Il “Rolling Thunder Revue” è uno dei tour più leggendari della storia del rock. Tra il 1975 e il 1976 Bob Dylan, stufo della popolarità e dei concerti troppo grossi, guidò una carovana di artisti per l’America. Era la star, ma divideva il palco con Joan Baez (ritrovata dopo dieci anni), Roger McGuinn e tanti altri.

Quella storia è già stata raccontata da film, dischi e libri, ma mai come ora: Martin Scorsese ha curato il documentario Rolling Thunder Revue – A Bob Dylan Story su Netflix e in contemporanea esce questo mega-box di 14 CD o 3 LP, che contiene concerti e prove.

Lato A

Tonight I'll Be Staying Here With You

It Ain't Me, Babe

A Hard Rain's A-Gonna Fall

LATO B

The Lonesome Death Of Hattie Carroll

Romance In Durango

Isis

LATO C

Mr. Tambourine Man

Simple Twist Of Fate

Blowin' In The Wind

Mama, You Been On My Mind

LATO D

I Shall Be Released

It's All Over Now, Baby Blue

Love Minus Zero/No Limit

Tangled Up In Blue

LATO E

The Water Is Wide

It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry

Oh, Sister

Hurricane

LATO F

One More Cup Of Coffee

Sara

Just Like A Woman

Knockin' On Heaven's Door