Dj Khaled, suo figlio e i suoi amici alla conquista delle classifiche

FATHER OF ASAHD Dj Khaled We The Best / Epic Records, a division of Sony Mus (Digital Media)

Nel 2016 Dj Khaled mostrò in diretta social, tramite l'app di messaggistica istantanea Snapchat, la nascita di suo figlio Asahd. A lui dedicò l'album "Grateful", uscito nel 2017: la copertina aveva per protagonista proprio il bimbo, seduto in una piscina con le braccia appoggiate fuori like a boss. La saga prosegue ora con questo album, che si intitola non a caso "Father of Asahd": stavolta però accanto al piccolo Asahd, che ha ormai tre anni, sulla copertina compare anche suo papà Khaled.

L'album, ampiamente annunciato sui social e anticipato dai singoli "Top off" (con Jay-Z, Beyoncé e Future), "No brainer" (con Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo), "Higher"(con Nipsey Hussle e John Legend), "Just us" (con SZA) e "You stay" (con Meek Mill, J Balvin, Lil Baby e Jeremih), è un disco figlio di questo tempo: quindici tracce pensate per imporsi sulle piattaforme di streaming e quindi nei piani alti delle classifiche (l'obiettivo del rapper era quello di debuttare direttamente alla #1 della Billboard 200, ma si è dovuto accontentare del secondo posto - e la cosa lo ha fatto infuriare parecchio), anche grazie a collaborazioni con artisti di primissimo piano della scena pop e hip hop internazionale. Dai già citati Beyoncé, Jay-Z e Justin Bieber a Cardi B, 21 Savage, Lil Wayne e Post Malone.