L'ambizione di Elettra Lamborghini: dalle serie trash su Mtv alla musica

TWERKING QUEEN Elettra Lamborghini

Qualcuno si straccerà platealmente le vesti, ma l'operazione dietro questo disco sembra interessante: fare di Elettra Lamborghini anche un personaggio musicale, oltre che televisivo. E provare in qualche modo a renderla il corrispettivo di tante colleghe americane. L'operazione, in realtà, va avanti già da due anni: nel 2017 il primo singolo, come ospite di "Lamborghini RMX" di Gué Pequeno, poi nel 2018 il successo di "Pem pem" (che le ha permesso di conquistare anche due Dischi di platino). Da lì in poi Elettra ha continuato a provarci, non sempre con risultati entusiasmanti: un pezzo insieme a Sfera Ebbasta, Duki, Quavo e Khea (il remix di "Cupido") e altri due singoli come solista, "Mala" e "Tócame".

Ora, dopo la sua partecipazione come giudice a "The Voice", arriva questo album, "Twerking Queen": dieci tracce che strizzano l'occhio a ciò che va per la maggiore nelle classifiche mondiali in questo preciso momento, tra musica latina e reggaeton. Dentro ci sono grossi nomi internazionali: dai ChildsPlay (già collaboratori della star colombiana J Balvin) a Pitbull (sì, quello stesso Pitbull di hit mondiali come "I know you want me", "Give me everything" e "Timber", solo per citarne alcune). Un modo per dare a Elettra - bolognese, classe 1994, nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda - un taglio internazionale.

Nella produzione c'è (anche) lo zampino di Michele Canova, che dopo essere rimasto orfano di Tiziano Ferro, Jovanotti e Marco Mengoni, già da un po' ha iniziato a collaborare con nuovi nomi del pop italiano (recentemente ha messo mano anche ad un album della Dark Polo Gang). Tra gli ospiti ci sono Gué Pequeno e Sfera Ebbasta, che fanno parte della stessa scuderia di Elettra: no, non la Lamborghini, ma la BillionHeadz Music Group, l'etichetta fondata dallo stesso Sfera Ebbasta.