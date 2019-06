"Gelida Estate": Guè Pequeno estivo è sempre Guè Pequeno

GELIDA ESTATE Guè Pequeno Universal Music (CD)

Anche nel 2019, tutto si può dire di Gué Pequeno, tranne che non sia stato incredibilmente prolifico. Prima il tour di “Sinatra” – il suo album uscito nella seconda metà del 2018 -, con annesso uno storico sold out al Forum di Assago di Milano, raccontato da un documentario trasmesso su Rai 2; poi diversi featuring e collaborazioni, da Myss Keta a Side Baby; a tutto ciò va aggiunto l'esser sbarcato in televisione, come giudice di The Voice of Italy, che lo ha portato a collaborare anche con Gigi D'Alessio. Tutto ciò, ovviamente, in soli 6 mesi: un vero e proprio stakanovista, che conclude la prima parte del 2019 con il nuovo EP “Gelida Estate”.

Il progetto si compone di 5 brani, tutti inediti – ad eccezione di “Montenapo”, singolo che ha anticipato l'uscita del progetto. Proprio in “Montenapo” compare Lazza, uno dei due featuring del progetto; l'altro è il rapper marocchino-tedesco Farid Bang. Le produzioni sono invece affidate agli italiani 2nd Roof, Night Skinny, Daves The Kid, e agli internazionali Bobby Kritical – che ha già collaborato, tra gli altri, con Lil Wayne e Lil Uzi Vert – e l'olandese Ramiks.

“Gelida Estate” è un progetto perfetto per l'estate, ma non è composto da soli brani “estivi”. L'EP sarà sicuramente protagonista del tour estivo di Guè, ma si apre con una dichiarazione d'intenti che è tutt'altro che un'allegra hit da cantare sotto l'ombrellone. “Niente Photo” è infatti uno street banger crudo, dalle tinte scure e ipnotiche – si sente la scuola Atlanta nella produzione di Kritical -, ed è una pioggia di incastri, autocelebrazione e crudezza. Il resto del disco non torna su atmosfere del genere, ma si distingue proprio per una discreta varietà, nonostante il numero esiguo di tracce. “Bamba” è una traccia latina, riconferma di quanto questo sound – preponderante in “Sinatra” - sia uno dei preferiti dell'ex-Club Dogo; “Montenapo” con Lazza è invece un esercizio di stile, tra citazioni e arroganza, dall'impatto più tenue grazie alla leggerezza della strumentale dei 2nd Roof. Il disco si chiude con “Maledetto” e “President Rolly”: la prima è una traccia più introspettiva – la prima strofa è incredibilmente schietta e sincera -, mentre la seconda – che vede il featuring di Farid Bang – è la chiusura del cerchio. Il disco si apre infatti con un pezzo super street, e si chiude con un pezzo street, anche se la strumentale è decisamente meno cupa. L'ennesima dimostrazione che non ci sono sonorità su cui Guè Pequeno non sappia – o non voglia – rappare, in qualunque stagione dell'anno.

TRACKLIST

01. Niente Photo - (02:39)

02. Bamba - (02:18)

03. Montenapo (feat. Lazza) - (03:08)

04. Maledetto - (03:11)

05. President Rolly (feat. Farid Bang) - (03:03)