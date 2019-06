I 30 anni dei Marlene Kuntz

MK30 - BEST & BEAUTIFUL Marlene Kuntz Ala Bianca (CDx3)

Sono passati 25 anni da quando i Marlene Kuntz hanno pubblicato uno dei dischi più importanti del rock italiano, "Catartica". E ne sono passati 30 da quando Cristiano Godano, reduce dall'avventura con i Jack On Fire, si unì al gruppo di musicisti che poi avrebbe formato i Marlene Kuntz (che all'inizio e per ancoa un paio d'anni e i primi demo ebbero un altro cantante, Alex Astegiano).

La band celebra diversi anniversari con l'operazione “30 : 20 : 10 MK²”: 30 sono appunto gli anni di storia, 20 quelli da "Ho ucciso paranoia", che viene suonato in un tour che toccherà 10 città.

La prima parte dell'equazione è rappresentata da tre pubblicazioni: questo "Best & Beautiful", il doppio vinile "Covers & Rarities" e il libro di Godano "Nuotando nell'aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz", pubblicato da la nave di Teseo - lettura consigliatissima e centrata sui primi 3 dischi: è una autobiografia in musica, che racconta la storia della band attraverso il processo creativo, scritta con il linguaggio contemporaneamente ricercato e narrativo di Godano.

Quanto alla raccolta - fa esattamente quello che promette il titolo, con una scelta di canzoni in ordine cronologico, e il terzo CD dedicato a Beautiful, il progetto sperimentale del 2010 con Gianni Maroccolo e al produttore scozzese Howie B (qua la nostra recensione del tempo).

Decisamente più interessante, per i fan "MK30 - Covers & Rarities", che raccoglie pezzi già diffusi e altri completamente inediti, come la suggestiva rilettura di "Karma police" dei Radiohead. E' un piacere risentire belle interpretazioni come "Alle prese con una verde milonga" di Conte e "Impressioni di settembre" - che mostrano la capacità dei Marlene di fare propri dei classici, di metterci un'impronta originale. Il secondo vinile raccoglie invece brani sparsi qua là, tra EP ("Aurora", da "Come disdegno") e precedenti "Best".

Insomma: c'è solo l'imbarazzo della scelta per (ri)scoprire una della band più importanti del rock italiano degli ultimi decenni.

TRACKLIST

BEST & BEAUTIFUL (Cofanetto triplo CD)



Best Vol.1



Festa mesta

Sonica

Nuotando nell'aria

Lieve

Retrattile

Ape regina

L'esangue Deborah

L'odio migliore

Infinità

Ineluttabile

Canzone di oggi

La canzone che scrivo per te

Serrande alzate

Notte

Ci siamo amati

Schiele, lei, me



Best Vol. 2



Bellezza

Poeti

La lira di Narciso

Abbracciami

Musa

Uno

Io e me

Paolo anima salva

L'artista

Canzone per un figlio

Il genio (l'importanza di essere Oscar Wilde)

Osja amore mio

Nella tua luce

Narrazione

Lunga attesa

Fecondità



Beautiful, Vol. 3



Pow pow pow

Tarantino

In your eyes

Single too

Fatiche

White rabbit

Suzuki

What's my name

Giorgio

Gorilla

Flowers

I can play and I don't want to



COVERS & RARITIES (Doppio vinile)



Covers, Vol. 1



LATO A



Karma police

Impressioni di settembre

Monnalisa

Alle prese con una verde milonga



LATO B



Bella ciao

La Libertà

Non gioco più

Siberia

White rabbit



Rarities, Vol. 2



LATO A



A fior di pelle

Hanno crocifisso Giovanni

Aurora

Cometa



LATO B



Sotto la luna

Il pregiudizio

Canzone in prigione

Pensa