"North of Loreto": la Loreto di Bassi Maestro profuma di black music

NORTH OF LORETO North of Loreto Com Era Records (Digital Media)

l peso specifico di Bassi Maestro nella scena rap e hip hop italiana è incalcolabile. Pionere, produttore d'avanguardia, rapper d'impatto incredibile, ha regalato ai fan perle e classici intrambontabili come “Foto di Gruppo”, “Giorni Matti”, “S.I.C.”, ma anche banger più recenti come “WLKM2MI” o le sue strofe in “King's Supreme” e “Battle Royale” nei vari Machete Mixtape. La sua conoscenza della black music, per lui ben oltre una semplice fonte d'ispirazione, ha sempre caratterizzato in maniera fortissima la sua produzione, ancora oggi nelle cuffie dei fan storici ma anche dei giovanissimi.

Il suo nuovo progetto, “North of Loreto”, in realtà si distacca talmente tanto dal rap che lo pseudonimo con cui lo realizza è proprio quello di North of Loreto. Eppure ciò che ha sempre ispirato il suo modo di produrre il rap ritorna prepotenete in questo progetto, anzi, ne è il fulcro principale. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura, pochi ma buoni: Ghemon – unico rapper a tutti gli effetti, tra gli ospiti -, Veezo, la leggenda dell'r'n'b americano Domino e Saucy Lady.

Come accennato prima, “North of Loreto” non è un disco rap, neanche lontanamente. È un colossale omaggio alla musica black degli anni '80, che ha da sempre affascinato e ispirato Bassi Maestro, anche quando produceva rap. Con questo progetto si è però spinto oltre, abbracciando tutte le sfumature di quel sound – dal pop alla disco, dal funk alle venature più soul, lavorando di fino con gli effetti vocali -, senza i paletti (auto)imposti dal rap. Prince, Janet Jackson, Micheal Jackson, Terry Lewis: questi sono solo alcuni dei nomi che hanno ispirato il progetto “North of Loreto”. Bassi si è liberato delle “velleità” del testo, ha affidato quasi tutta la comunicazione e l'emotività alla musica, al sound, alle atmosfere evocate. Il risultato è talmente perfetto da sembrare uscito dagli anni '80; ed è assolutamente un complimento.