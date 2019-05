Tutto il meglio di Tom Petty in 4 album in vinile

THE BEST OF EVERYTHING Tom Petty Universal Music (Vinile) Powered by

Di Redazione Vinyl

Tra i cofanetti del 2019 questo è stato il primo a rubare l’attenzione degli appassionati, per la cura dell’edizione e per il nome al quale è dedicato. Tom Petty è un autentico pioniere del rock americano, che con i suoi Heartbreakers, nati nel 1976, è diventato insieme a Springsteen una delle leggende del rock americano.

Il box raccoglie trentotto tra le sue migliori hit, da Breakdown ad American Girl, da Running Down A Dream a You Got Lucky, con i capolavori degli anni Novanta e Duemila, quando il suo stile è diventato più country.

Tutte le canzoni di The Best Of Everything sono state rimasterizzate (partendo dai nastri originali) da Chris Bellman, presso i Bernie Grundman Mastering, con la supervisione Ryan Ulyate. L’antologia è impreziosita poi dalle note scritte dall’amico di Tom Petty, Cameron Crowe (regista, scrittore, giornalista).

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Lato A

Free Fallin'

Mary Jane's Last Dance

You Wreck Me

I Won't Back Down

Saving Grace

LATO B

You Don't Know How It Feels

Don't Do Me Like That

Listen To Her Heart

Breakdown

Walls (Circus)

The Waiting

Don't Come Around Here No More

LATO C

Southern Accents

Angel Dream (No. 2)

Dreamville

LATO D

I Should Have Known It

Refugee

American Girl

The Best of Everything (Alternate Version)

LATO E

Wildflowers

Learning To Fly

Here Comes My Girl

The Last DJ

I Need To Know

LATO F

Scare Easy

You Got Lucky

Runnin' Down A Dream

American Dream Plan B

Stop Draggin' My Heart Around (Featuring Stevie Nicks)

LATO G

Trailer

Into The Great Wide Open

Room At The Top

Square One

Jammin' Me

LATO H

Even The Losers

Hungry No More

I Forgive It All

For Real