"MoominValley", le avventure dei teneri Moomin al ritmo di folk, elettronica e dream pop

MOOMINVALLEY - OFFICIAL SOUNDTRACK Various Artists Sony Music (CD)

Nati dalla fantasia dell’illustratrice finlandese-svedese Tove Janson, i Moomin sono pacifiche creature simili a ippopotami bianchi che, grazie a una serie di libri e diverse serie animate sono tra i soggetti per bambini più celebri dei paesi scandinavi e del Giappone, dove nel 1969 ne è stato tratto un anime intitolato semplicemente Moomin. Equivalenti per fama al successo che hanno avuto dalle nostre parti i Puffi del belga Peyo, le avventure dei simpatici personaggi hanno ora un ritorno di gloria con una nuova produzione in computer graphic targata Gutsy Animations in collaborazione con Netflix che aggiorna ai tempi moderni le vicende del tenero Moomintroll e dei suoi amici nella loro magica valle.

“MoominValley” - e la musica che lo accompagna - è uno show che, pur mantenendo un tono fanciullesco e spensierato, unisce vecchi e nuovi fan. Questo intento è ancora più accentuato nella colonna sonora, pubblicata in cd e vinili colorati, che guarda smaccatamente a un target di giovani adulti che ai più piccini, con una selezione di artisti che spaziano dal folk al pop, passando per le moderne tendenze della scena elettronica, mettendo in ordine una sequenza di soli brani inediti scritti e interpretati da MØ, Emiliana Torrini, Tom Odell, First Aid Kit, SOAK e molti altri.

Il materiale contenuto è per sua natura vario, ma riesce a mantenere nelle sedici tracce incluse un filo conduttore univoco, a tratti bucolico, che si riflette nel carattere di tenera leggerezza della fiction, in cui ciascun episodio presenta una delle canzoni - un po’ come succedeva nel mondo di Twin Peaks, distante anni luce dalla terra felice dei Moomin, dove ogni singola puntata si concludeva con una performance musicale al “Bang Bang Bar”. “Mama said when you fly away like a leaf in the wind, people rose from that other place where the bluebirds sing,” canta MØ nella dolce ballata synth-pop che fa da opener al progetto, “Theme Song (I'm Far Away)”, trasmettendo subito uno dei temi chiave della storia.

Il motivo del ritorno a casa, di legame con un luogo in cui si respira serenità trovando il lato positivo di ogni cosa, compare lungo tutto l’arco narrativo di questi brani che rievocano il candore dei momenti felici passati nel proprio ambiente, al sicuro dalle bruttezze del mondo. Così anche le sorelle Söderberg del duo First Aid Kit nel romantico country “Back home again”, riprendono il concetto con quello stesso animo roots che le ha portate in lungo e in largo per gli States in uno dei momenti più suggestivi della selezione. La cantante finnica Alma in “Starlight” racconta della meraviglia di vita e fantasia con il ritmo divertito da musical, mentre Delilah Montagu - già vocalist per David Guetta in "Drive" - con "Love me with all your heart" canta degli affetti in un morbido dream-pop dai toni pacati, e ancora, il britannico Tom Odell nell’incedere della sua “Summer day” offre un lato scanzonato delle atmosfere idilliache dell’album.

Ciò che rende interessante il mondo sonoro dei Moomin è questa sua capacità di unire una schiera di artisti distanti anagraficamente dal vecchio cartone animato, ma capaci di adattarsi quell'immaginario buffo senza alcuna banalità, creando una sorta di ponte generazionale in grado di trasmettere in musica quel sentimento di stupore, di entusiasmo e di quotidiana straordinarietà che non conosce limiti di età. Marika Makaroff, direttore creativo e produttore esecutivo di Gutsy Animations, ha dichiarato soddisfatta che il suo team è stato ambizioso con questo progetto. “Ciò che abbiamo ascoltato è davvero magico”, ha affermato. “Cattura perfettamente il senso di meraviglia e lo spirito di avventura così centrali nel mondo creato dalla Tove".