"Avatars of love": il disco della maturità di Sondre Lerche

“Avatars of love” è l'undicesimo disco del cantautore norvegese Sondre Lerche, che molti ricorderanno per il suo brillantissimo esordio da diciannovenne (“Faces down”) nel 2001, a cui poi è seguita una carriera fatta di alti e bassi, di cicli e fasi, fallimenti e spostamenti in cerca di nuove ispirazioni, scene e tendenze di cui far parte.

Si tratta di un lavoro ambizioso e importante per quantità (un doppio album con 14 canzoni per un totale di 86 minuti, quindi con una media durata di oltre 6 minuti per canzone) e qualità delle composizioni. «Questa è senza dubbio la cosa più grande, più audace e più complessa che abbia mai fatto» ha dichiarato Lerche. «Allo stesso tempo, è stato anche il più facile, il più naturale e il più liberatorio. Come artista, è il tipo di progetto che sogni sempre di fare».

Introspezione e ispirazioni

“Avatars of love” è uno dei tanti dischi scritti e realizzati durante il lockdown e che, in particolare, hanno visto Lerche tornare nella sua nativa Bergen dopo quindici anni vissuti negli USA. Questo lo ha portato a una profonda riflessione su di sé, una sorta di “autocoscienza”, quindi sia un ritorno alle origini della sua musica e delle sue influenze (mai così evidenti e “dichiarate” come in questo disco) sia anche un guardarsi indietro alla sua biografia e dentro di sé.

La prima canzone in un certo senso spiega già tutto: “Guarantee That I'd Be Loved” ha dentro tutto il suono di Lerche, con il contrappunto espressionistico degli archi arrangiati da Sean O'Hagan di The High Llamas (presenza fondamentale che caratterizza fortemente il suono del disco) in una sorta di intima revisione cronologica di tutte le sue relazioni personali che sono state interrotte e ad alcune emozionanti riflessioni ("Avrebbe avuto ormai quattro anni / Nostro figlio, se ci fosse stato / Fino a che punto sarei disposto ad andare avanti / Per non essere appesantito dall'amore / Per non dover mai dire di no").

Eclettismo e “long form”

Sono 14 canzoni molto diverse tra loro in cui confluiscono le varie anime musicali di Sondre Lerche (che peraltro presenterà il disco dal vivo al Biko di Milano il 19 aprile): c'è il classico girovagare tra i generi tipico dei suoi album dalla bossanova un po' giapponese di “My love still waits”, agli anni 80 creativi di Scritti Politti e Prefab Sprout (“Cut”), dalla malinconia à la Cole Porter (“Turns Out I'm sentimental”) allo sfacciato omaggio a Leonard Cohen (“Now she sleeps behind me” costruito sul giro melodico di “Suzanne”), dalla recente sbandata ambient (“Magnitude of love” con l'arpista Mary Lattimore) al beat contemporaneo di “Summer in Reverse”.

Insieme a questo però ci sono un paio di composizioni atipiche del repertorio del cantante di Bergen, sia per durata - entrambe sopra i 10 minuti – che per contenuto. .

“Dead Of The Night” può ricordare da vicino i 17 minuti di “Murder Most Foul” dell'ultimo Dylan, entrambe espressione intransigenti di una testardaggine artistica: questa di Sondre è una straziante ballata per chitarra acustica, archi e synth basata solo su un paio di accordi – a differenza dei suoi classici pezzi spesso assimilabili ai barocchismi di Van Dyke Parks – ma che rivelano un autore ormai maturo.

La title track invece è una composizione originale di segno opposto, giocosa e libera, che parte come un pezzo lounge e scivola piano piano come la ballata perfetta che i Pet Shop Boys non sono mai riusciti a scrivere con una lunga citazione della perfetta playlist per un viaggio musical-sentimentale che va Joni Mitchell (perennemente evocata in questo disco) a Blake Mills, da Judee Sill a Drake, da Jobim a Taylor Swift.

Tutte le facce dell'amore

È un disco che parla d'amore in tutte le sue forme e rappresentazioni romantiche, tragiche ma anche leggere. Per il livello di complessità, ma anche lievità, l'ascolto di questo disco mi ha portato alla mente la recente visione di “La peggior persona nel mondo” dell'autore e regista Joachim Trier, anch'egli norvegese, una splendida commedia romantica e drammatica per coloro che non richiedono per forza l'happy ending.

Come forse avrete capito “Avatars of love” è un disco ricco e lungo che non si può certo esaurire in un paio di ascolti distratti – e questo lo dico al di là della mia passione per l'artista che immagino si percepisca.

Senza dubbio si tratta del suo lavoro più complesso e ricco, anche di collaborazioni: oltre ai nomi già citati anche la cantante dei Dirty Projectors Felicia Douglas e la band giapponese femminile CHAI.

A chiudere questo disco che si muove in mille direzione c'è “Alone in the night”, il singolo odierno, eseguito insieme all'altrettante talentuosa cantante norvegese Aurora: qui siamo dalle parti della canzone anni 40 - pensate alle composizione di Leigh Harline e Ned Washington per i film Disney - ma che riesce comunque a suonare come un pezzo dream pop contemporaneo. Una canzone che riflette su come possa vivere l'amore senza più il ricordo. "Da solo nella notte/ Come ti ricorderai di noi? / Se la memoria diventa polvere / Mi conoscerai a memoria?". Noi siamo certi che ci ricorderemo a lungo di questo disco.