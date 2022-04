Il neo folk multistrato di Aldous Harding

Sarà sicuramente un caso, ma da quando Bob Dylan ha scritto e cantato la sua “I contain multitudes” nel suo ultimo disco da studio “Rough and rowdy ways”, tra i dischi più interessanti sono sempre più frequenti canzoni dove gli autori interpretano più ruoli all'interno dei brani. È successo recentemente con Stromae, succede in modo ancora più intenso nel disco nuovo di Aldous Harding.

Scoprendo Aldous Harding

Aldous Harding, nata Hannah Topp, è una cantautrice neozelandese di casa ora in Scozia che propone un neo-folk sfaccettato e pungente. Questo suo quarto disco, il primo per l'etichetta 4AD, ha più o meno lo stesso team di musicisti e collaboratori (alla produzione John Parish) degli altri suoi dischi. Ma ha una serie di elementi che lo rendono particolarmente intrigante. Musicalmente è forse il suo disco più accessibile: a un primo ascolto è decisamente pop e leggero, proseguendo però con gli ascolti, facendo attenzione ai testi e alle varie voci di Aldous Harding, risulta sempre distrurbante e intrigante, a tratti anche spaventoso.

Le canzoni

Si parte con “Ennui” dal ritmo sbarazzino e che fa pensare a una via di mezzo tra Stereolab e Aimee Mann, mentre già nella seconda “Tick Tock” si entra nel territorio del Beck un po' più sinistro.

Man mano che le canzoni scorrono, talvolta accattivanti, altre volte suadenti, le voci della Harding si moltiplicano, dal sussurro roco di “Staring At The Henry Moore” al tono nasale di “Passion Babe” o la voce da bambina nella title track. Il suo è un immaginario di storie strambe e drammatiche (e per questo profondamente realistiche) cantate con melodie simili a filastrocche. Musicalmente ricorda molto le ultime cose di Cate Le Bon con cui condivide anche alcuni musicisti come H Hawkline e Gavin Fitzjohn, con tocchi più tropicale come in “Lawn” e il pop mainstream di “Fever”.

I testi camaleontici

Se però si vanno ad ascoltare i testi con più attenzione, emergono frasi oscure come “Living for the things I love / Killing the ones that love me” cantate sopra un tappeto di piano in "She'll Be Coming Round The Mountain", oppure nella conclusiva e sofisticata “Leathery Whip” insieme a Jason Williamson degli Sleaford Mods in un gioco dai contorni Bdsm. Il produttore John Parish – che in passato aveva già lavorato con PJ Harvey – riesce a far emergere l'abilità tecnica ed eclettismo della cantante neozelandese e, soprattutto, la sua notevole sensibilità interpretativa, rendendola perfettamente fruibile a vari livelli di lettura e ascolto.