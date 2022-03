Le canzoni dell'anima dei Cowboy Junkies

Ormai tanti anni fa, sul finire degli anni Ottanta, una band canadese di nome Cowboy Junkies - composta dai tre fratelli Timmins (Margo voce, Michael chitarra e Peter batteria) più Alan Anton al basso - calamitò l'attenzione generale proponendo la cover di "Sweet Jane", uno dei grandi classici del repertorio di Lou Reed. Una cover sbalorditiva inclusa in un disco sbalorditivo intitolato"The Trinity Sessions". Un album registrato in un solo giorno, in una chiesa di Toronto. Quel disco aveva (e ha) la capacità di far decadere il concetto di tempo, la voce eterea di Margo trasporta in una dimensione dove tutto pare rallentato, impalpabile, rarefatto, sembra quasi di vivere in sogno.

Le canzoni del ricordo

"The Trinity Sessions" sviluppò un vero e proprio 'culto' e rimane, a distanza di tempo, l'album più noto e amato di una band che non ha mai smesso di essere attiva proponendo un country folk che se non ha mai ottenuto l'onore dei vertici delle classifiche di vendita si è però sempre distinto per passione e onestà. Con il nuovo "Songs of the Recollection" i Cowboy Junkies si riallacciano idealmente a "Sweet Jane" e alla loro precipua caratteristica, soprattutto in concerto, ovvero quella di proporre cover delle loro canzoni preferite perché, come riportato da loro stessi, 'prima di diventare dei musicisti, eravamo degli appassionati di musica'.

Sulle spalle dei giganti

In questo loro viaggio nella riproposizione delle canzoni che li hanno appassionati - andando ad attingere quasi esclusivamente tra i musicisti che i membri del gruppo ascoltavano, ragazzini, agli inizi degli anni Settanta - i Cowboy Junkies si mettono alla prova con giganti quali David Bowie (il disco si apre con "Five years", come nel 1972 Bowie apriva l'indimenticabile "Ziggy Stardust"), Bob Dylan (la scelta non cade su un Dylan d'annata, bensì sul recente: "I’ve Made Up My Mind To Give Myself To You" è da "Rough and rowdy was" del 2020, il suo ultimo album), Neil Young (il grande canadese è l'unico onorato con due brani: "Don’t Let It Bring You Down" e "Love in Mind"), Rolling Stones ("No Expectations" è qui riportata fedelmente), Cure (posta in chiusura "Seventeen seconds", come era a chiusura nel 1980 del secondo album della band inglese) e con autori la cui qualità è fuor di discussione seppur non accoppiata a identico riconoscimento planetario: Gram Parsons (in "Ooh Las Vegas" è particolarmente affascinante il lavoro alla chitarra di Michael Timmins), Gordon Lighfoot (la sua "The way I feel" è il mio momento preferito di "Songs of the Recollection") e Vic Chesnutt ("Marathon", l'ennesimo omaggio all'amico scomparso nel 2009).

E' un trucco, è una magia

Ogni anno a primavera gli alberi mostrano i loro fiori e, nonostante si sappia benissimo che quella sorta di magia faccia parte dell'ordine naturale delle cose, ogni anno quando vediamo un albero fiorito mostriamo stupore e proviamo gioia. Parimenti è accaduto con l'ascolto di "Songs of the Recollection", nonostante si sappia molto bene che ai Cowboy Junkies riuscirà per l'ennesima volta il trucco di prendere una canzone e compiere la magia di regalarne una versione sorprendente e poco meno che indimenticabile...non possiamo fare a meno di stupirci. Come i quattro ragazzi canadesi ci riescano l'ha svelato Margo Timmins nel corso di una intervista, "Prima di fare una cover, la prima cosa è che devi amare la canzone.". Ma forse anche questo è solo un trucco.