Il primo album italiano di Gianmaria Testa

Se n'è andato in questi giorni di sei anni fa, Gianmaria Testa. E in questi giorni esce una nuova ristampa della discografia del cantautore piemontese, la quarta dopo la ripubblicazione di "Montgolfières" (1995), "Extra-Muros" (1996), "Lampo" (1999): uscirono tutti in Francia, dove Testa aveva un pubblico ben più largo del nostro paese, fino almeno al ''97. "Il valzer di un giorno" fu invece il primo disco pubblicato direttamente in Italia.

La favola del cantautore-capostazione

La favola dell'italiano famoso all'estero, per un breve periodo, fu una "good story" come si dice in gergo giornalistico, che diede a Testa copertine e un famoso passaggio in TV nel programma di Enzo Biagi nel '97, appunto.

Originario della provincia contadina di Cuneo, in Francia esauriva teatri, in Italia suonava nella sua regione e poco più. Fu una benedizione e anche un po' una maledizione, per Testa - piemontese schivo e gentile a cui interessava fare musica, non la visibilità per la visibilità. Come raccontò a Laura Putti di Repubblica nel '99,

Tutti i programmi televisivi mi cercarono perché ero il capostazione che cantava. Mi telefonavano e io capivo subito che la musica, la mia musica, non li interessava proprio. Volevano il fenomeno, il colore. Ho detto no a tutti. La mia unica apparizione televisiva è stata nel programma di Enzo Biagi. Mi hanno preso alla sprovvista, mi sono trovato le telecamere attorno e non ho potuto dire di no. Il paradosso è, che prima di mandarmele, Biagi aveva ascoltato il disco e gli era piaciuto

Nel '99 uscì ancora "Lampo", che ebbe una prima distribuzione italiana per la Warner, pur essendo stampato dalla Harmonia Mundi, storica etichetta francese.

"Il valzer di un giorno"

Se all'uscita di "Lampo" le domande, come dimostra questo stralcio di intervista dell'epoca, erano ancora sulla storia francese. Questa volta cambiarono le cose e più che del fenomeno si parlò della musica: venne inciso e prodotto in Italia, e distribuito nelle edicole, con un metodo che negli anni successivi si sarebbe diffuso parecchio.

La scelta era di (ri)presentare il repertorio dei dischi precedenti, rileggendolo e denudandolo per sola voce e chitarra, insieme a Piermario Giovannone. Le canzoni perdono così quelle strumentazione jazzata che portava a (ingombranti) paragoni con Paolo Conte, più due inediti e la lettura di cinque poesia dello stesso Giovannone.

Le canzoni di Testa erano e rimangono di una bellezza essenziale, senza mai una parola o una nota di troppo, e anche in questa versione scarna mostrano una scrittura di rara bellezza e intensità.

C'è anche la mia canzone preferita “Polvere di gesso”, un racconto bellissimo del carattere schivo, quando non chiuso e diffidente, di chi è nato e cresciuto in quelle terre, con una melodia memorabile.

"Il valzer di un giorno" è una tappa importante di una discografia lunga 20 anni, di una voce che oggi sarebbe completamente fuori tempo e dai meccanismi attuali, e per questo ancora più preziosa.