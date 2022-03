I Lemonheads e i 30 anni di "It's a shame about Ray"

Non molti tra i più giovani di oggi sanno chi fossero i Lemonheads trent’anni fa. Moltissimi tra i giovani di quell’epoca li hanno amati. Non a lungo, non per sempre, anzi la memoria di tanti vacilla quando si tratta di ricordare chi fosse al fianco di Evan Dando nella realizzazione di quel bellissimo album, qualcuno tentenna nel ricordare Juliana Hatfield, quasi nessuno ha memoria di David Ryan.

Eppure il trio americano per un paio di anni è stato al vertice dell’interesse collettivo, e nel 1992, quando “It’s a shame about Ray” è uscito, Evan Dando era diventato una superstar, con tanto di copertine di settimanali e mensili: un perfetto poster boy dell’ultima gloriosa era del rock del Novecento. Poi poco altro, tanti eccessi, poca musica memorabile, anche se i Lemonheads sono ancora tra noi, anzi stanno persino per ritornare in concerto in Italia, unica data il 5 maggio a Milano.

La ristampa

Ma poco importa, rispetto a questa bella riedizione dell’album di trent’anni fa, una 30th Anniversary Edition in doppio cd e doppio vinile, con l’immancabile booklet con nuove note di copertina e foto inedite. Oltre alle 12 tracce originali ci sono anche una bella versione inedita di ‘My Drug Buddy’, registrata nel 1992 con Juliana Hatfield dal vivo, un po’ di b-side, di versioni acustiche e demo, per un totale di 28 brani.

L'album originale

L’album originale era un gioiello, un disco perfetto, nei suoni, nelle armonie, nella costruzione delle canzoni eseguite con infinita grazia, nella voce di Dando. Era un compendio sulla gioventù perduta, sulla difficoltà di diventare adulti amando qualcun altro, un tentativo di vedere il rosa dentro il nero, e farlo con un sound di grandissima eleganza, rock ma senza nervosismo, pop ma con intelligenza. Canzoni come quella che da il titolo all’album, la meravigliosa ‘Rudderless’, la bella “My drug buddy’, solo per citare le più famose, meritano ancora un posto nelle vostre playlist, perché non hanno perso smalto e splendore, assieme alla travolgente versione di ‘Mrs. Robinson’ che i Lemonheads fecero diventare nuovamente un successo.

“It’s a shame about Ray” arrivava mentre l’onda lunga dei Nirvana risvegliava gli spiriti elettrici, ricordando che poteva esistere un’alternativa suadente ma non meno pericolosa. E’ un album ancora molto bello, e le demo e le versioni acustiche possono dare soddisfazione sufficiente a chi ha amato e consumato il disco a lungo, facendolo rivivere al meglio.

Se all’ascolto della versione del trentennale aggiungete anche ‘Into your arms’ dal seguente “Come on feel the Lemonheads’ avrete il quadro completo di un talento, quello di Dando, che ha brillato per un po’, ma di una bellissima luce.