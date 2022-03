Nirvana e Schubert: ecco la colonna sonora del nuovo Batman

Un eroe tormentato, un reietto, un disagiato.

Non la versione playboy dei precedenti film dedicati al personaggio, ma – per citare le parole del regista – “la versione romanzata di Kurt Cobain”. Un Batman come quello ritratto da Matt Reeves nell’ultimo film della serie con protagonista il giustiziere mascherato di Gotham City, in queste settimane nelle sale cinematografiche, non lo si era mai visto. Il regista de “Il pianeta delle scimmie” prende il personaggio ideato da Bob Kane e Bill Finger, protagonista dei fumetti DC Comics, e ne fa un eroe oscuro, tenebroso (“Credono che io mi nasconda nell'ombra: ma io sono l'ombra”, recita l’ex vampiro della saga di “Twlight” Robert Pattinson, nei panni di Bruce Wayne, nel lungo – e bellissimo – monologo che apre il film), invincibile quando indossa il costume, fragile, debole e inquieto nella vita di tutti i giorni, proprio come una rockstar. Tutto, nel film, ruota intorno a quei sentimenti, a quegli umori, associati ad atmosfere madide e livide che accomunano trucco, fotografia (è firmata dall’australiano Greig Fraser, già autore di quella di “Dune” di Denis Villeneuve, tra gli altri film ai quali ha lavorato) e naturalmente anche le musiche. La colonna sonora originale del “Batman” di Matt Reeves è firmata da Michael Giacchino e tra citazioni e omaggi è un capolavoro di essenzialità.

Partiture basiche, temi monocordi (quello associato al protagonista richiama, forse volutamente, quello della marcia imperiale di “Star Wars” legato, nella saga di George Lucas, al personaggio di Darth Vader), sinfonie oscure ed epiche: così Michael Giacchino evita ogni tipo di confronto con chi lo ha preceduto nella composizione delle musiche dei vari Batman portati negli anni sul grande schermo, da Danny Elfman (firmò la colonna sonora dei due film di Tim Burton, quello del 1989 e quello del 1992, il primo impreziosito pure dalle canzoni di Prince) a Hans Zimmer (suoi i temi dei tre “Batman” di Christopher Nolan, quelli del 2005, del 2008 e del 2012), passando per Elliot Goldenthal (autore delle musiche dei film di Joel Schumacher del 1995 e del 1997).

Lo fa prendendo per mano gli spettatori aiutandoli, con le sue composizioni, a immergersi ulteriormente nella tetra, lugubre e minacciosa Gotham City che fa da sfondo alle vicende raccontate da Matt Reeves, che vedono il personaggio dell’Enigmista – interpretato da Paul Dano, che esordì appena sedicenne in “The newcomers” di James Allen Bradley, per poi recitare in film come “La ragazza della porta accanto” di Luke Greenfield, “Il petroliere” di Paul Thomas Anderson, “Innocenti bugie” di James Mangold, “12 anni schiavo” di Steve McQueen, “Youth” di Paolo Sorrentino, ottenendo nel 2016 pure una nomination ai Golden Glibes per “Love & Mercy” come miglior attore non protagonista – compiere nella notte di Halloween e nei giorni successivi una serie di omicidi per smascherare gli intrecci tra i politici che amministrano la fittizia città dell’universo in cui sono ambientati i fumetti DC Comics e i criminali che agiscono nell’ombra.

Le affinità a livello di composizione tra il tema associato al personaggio interpretato da Robert Pattinson e “Something in the way” dei Nirvana, che compare anche in una scena del film, sono evidenti (entrambi i pezzi sono costruiti su due accordi): Matt Reeves ha raccontato di aver forgiato il carattere di Batman/Bruce Wayne ispirandosi proprio a Kurt Cobain, ascoltando a ripetizione nelle settimane che hanno preceduto l’inizio delle riprese del film “Nevermind” dei Nirvana, di cui fa parte “Something in the way”. Ma i riferimenti vanno anche oltre la band simbolo del grunge degli Anni a cavallo tra gli ‘80 e i ‘90: si passa dall’“Ave Maria” di Franz Schubert a Ludwing van Beethoven, passando per Purcell e Fauré, citati in alcuni casi esplicitamente (come nel caso di Schubert – si pensi a “Funeral and far between”, che fa da commento sonoro alla scena del funerale del sindaco di Gotham City, Don Mitchell Jr.) in altri implicitamente.

Michael Giacchino, origini per metà siciliane e per metà abruzzesi, non è proprio l’ultimo arrivato: nel 2010 si aggiudicò un Oscar alla migliore colonna sonora per “Up” (dopo la nomination del 2008 per “Ratatouille”) e anche due Grammy Awards.

Ha un curriculum di tutto rispetto: sono sue le musiche di film come – tra gli altri – “Mission: Impossible III” di J. J. Abrams, “Apes revolition – Il pianeta delle scimmie” dello stesso Matt Reeves, “Jurassic World” di Colin Trevorrow, “Inside out” di Pete Docter, gli ultimi Spider-Man, “Jojo Rabbit” di Taika Waititi, ma anche di serie tv come “Alias” o l’indimenticabile “Lost”. La sua capacità di mettersi totalmente al servizio della storia, come compositore, è innegabile e lo conferma anche la colonna sonora di “Batman”, per ora disponibile solamente sulle piattaforme di streaming.