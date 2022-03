La generazione di Enrico Ruggeri (che non fece la rivoluzione)

E giunse il tempo dei bilanci per Enrico Ruggeri.

E' tempo di guardarsi indietro, ripensare al tempo in cui, adolescenti, si facevano grandi sogni, si avevano grandi speranze e grandi progetti per il futuro e tirare le conclusioni sul viaggio di una generazione, quella del musicista milanese, cresciuta negli anni Settanta. Sono undici le canzoni incluse in "La rivoluzione", un titolo molto significativo, una parola che negli anni in cui si sono formati i ragazzi che ora hanno doppiato la boa dei sessant'anni era molto usata, e spesso, come accade al troppo, anche a sproposito. Molto significativa è quindi l'immagine scelta per la copertina del disco – una fotografia della classe di Ruggeri al liceo classico di Milano 'Berchet' – così per non dare adito a malintesi. Insomma, Enrico gioca per sè, ma si fa in qualche modo portavoce anche dei suoi coetanei, di chi ha vissuto e respirato l'humus sociale di quegli anni.

Credevamo di cambiare il mondo

La intro parlata di "Magna Charta" ('Credevamo in noi stessi e credevamo negli altri') introduce la title track, riuscito centro di gravità dell'album. A spiegare il brano ci pensò lo stesso Ruggeri quando, un paio di mesi fa, ce lo presentò con queste parole: "C’è stato un momento nel quale abbiamo creduto di poter cambiare il mondo, poi abbiamo accettato e subito la trasformazione della realtà: è arrivato il “riflusso”, ognuno di noi ha pensato di poter essere l’artefice del suo destino, e forse per qualcuno è stato così. Siamo diventati genitori ed è stato difficilissimo, perché ci siamo trovati a dire ai figli le stesse cose che dicevano a noi, quello che ci sembrava un sopruso è diventato un maldestro sistema per provare ad evitare che i nostri ragazzi commettessero gli stessi errori: anche in questo frangente ci siamo sentiti fuori posto. Per nostra fortuna un sessantenne oggi è ben diverso da quelli di cinquant’anni fa, la nostra unica vera vittoria è stata questa: curiosamente abbiamo ottenuto la legittimazione sociale che noi negavamo ai “matusa”…".

Enrico va di corsa

"Non sparate sul cantante" rimanda a un duello cinematografico nel polveroso West narrato da Sergio Leone, con tanto di citazione diretta, 'Se un uomo con una pistola incontra chi tiene un fucile, il primo può solo pregare e prepararsi a morire'.

Come ogni rivoluzione che si rispetti, anche se solo su disco, non esistono tempi morti. Si va di corsa, da "La fine del mondo" passando per "Che ne sarà di noi" dove Ruggeri è affiancato dal Baustelle Francesco Bianconi, unico featuring insieme a quello – ma qui si gioca in casa – di Silvio Capeccia nella incalzante "Glam bang", fino a "Gladiatore", firmata - a proposito di giocare in casa - anche da Andrea Mirò. Commovente e consolatoria è "Alessandro", che ride delle terapie da un letto di ospedale. In coda "La mia libertà" vola alta regalando una boccata d'aria pura.

Decalogo

A tre anni da "Alma", un album riuscito e importante, Enrico Ruggeri con "La rivoluzione" si conferma uno splendido 'sessantenne' che non ha esaurito la voglia di raccontare storie e di raccontarle ricercando con cura sia le parole più adatte che un suono che non sia puro riempitivo. A riprova di ciò durante la registrazione del disco si è fedelmente attenuto ad un 'decalogo della buona musica' da lui stilato in precedenza. Insomma, a cinquanta anni dalle prime esperienze musicali con gli amici del liceo quel ragazzo gode di ottima salute.

TRACKLIST

1. Magna Charta

2. La Rivoluzione

3. La fine del mondo

4. Non sparate sul cantante

5. Parte di me

6. Che ne sarà di noi FEAT. FRANCESCO BIANCONI

7. Alessandro

8. Gladiatore

9.

Vittime e colpevoli.

10. Glam bang FEAT. SILVIO CAPECCIA

11. La mia libertà